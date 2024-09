Intesa Sanpaolo e l’università Luiss Guido Carli: un impegno concreto per la crescita delle competenze

Ultimo aggiornamento il 9 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Intesa Sanpaolo dimostra un forte impegno verso l’educazione e lo sviluppo culturale nel contesto sociale attuale. In collaborazione con l’Università LUISS Guido Carli, l’istituto bancario ha lanciato un’iniziativa mirata a identificare e affrontare il fabbisogno di competenze in un ambiente lavorativo in continua evoluzione. Questa alleanza strategica ha come obiettivo principale quello di supportare gli studenti nell’allineamento con le tendenze globali e nell’acquisizione delle capacità richieste dalle nuove economie.

Un osservatorio sulle competenze: Look4ward

L’importanza della ricerca sulle competenze

Look4ward è il nuovo osservatorio creato congiuntamente da Intesa Sanpaolo e LUISS Guido Carli, concepito per monitorare le competenze necessarie in un mercato sempre più dinamico. In un mondo in cui la tecnologia e le dinamiche economiche stanno cambiando rapidamente, è fondamentale comprendere quali competenze saranno richieste nel futuro. Questo osservatorio si propone di analizzare le lacune esistenti tra l’offerta formativa delle istituzioni e le effettive esigenze delle aziende.

Monitoraggio e analisi del fabbisogno

L’osservatorio Look4ward non si limita a una semplice analisi del presente, ma cerca di prevedere anche le sfide future nel campo del lavoro e della formazione. Attraverso studi mirati e sondaggi, l’iniziativa è in grado di raccogliere dati preziosi che possono guidare sia le istituzioni educative che le imprese nella loro pianificazione strategica. In tal modo, si intende garantire che gli studenti uscenti siano equipaggiati con le competenze richieste dal mercato, riducendo il tasso di disoccupazione giovanile.

Il ruolo di Intesa Sanpaolo nel sostegno all’istruzione

Collaborazioni innovative con istituzioni scolastiche

Intesa Sanpaolo ha avviato un programma di supporto che si estende a tutte le scuole e università, con l’intento di preparare gli studenti all’affermazione nel mondo del lavoro. Questo approccio non è solo una questione di benessere economico, ma si inserisce anche in un progetto di crescita culturale: il banco cerca di promuovere una formazione che incoraggi un pensiero critico e una maggiore consapevolezza sociale tra le nuove generazioni.

Orientamento verso le nuove economie

Gli studenti hanno così l’opportunità di esplorare come le tendenze globali influenzino la nascita di nuove economie. Questi programmi di orientamento offrono agli studenti le risorse necessarie per comprendere e affrontare i cambiamenti dei processi lavorativi, consentendo loro di acquisire le competenze chiave che saranno sempre più importanti nel futuro.

Il messaggio di speranza alle matricole

L’accoglienza delle nuove generazioni

Durante la cerimonia di benvenuto per le matricole, Elisa Zambito Marsala, responsabile education ecosystem e global value programs di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato l’importanza di affrontare con coraggio le sfide formative e professionali del domani. La neofita domanda di competenze e l’attenzione alla crescita personale e professionale si riflettono nei valori educativi di LUISS Guido Carli, che promuove un apprendimento attivo e partecipativo.

Un futuro di opportunità

Il coinvolgimento di Intesa Sanpaolo nei progetti educativi e culturali rappresenta non solo un passo verso la modernizzazione del sistema educativo, ma anche un messaggio positivo per tutti gli studenti: la formazione e la crescita personale sono le chiavi per accedere a un futuro ricco di opportunità. Con questo spirito, le matricole sono invitate ad affrontare il proprio percorso accademico con entusiasmo e determinazione, preparandosi a diventare i protagonisti del domani.