Involtini e carciofi al limone: un mix di sapori mediterranei con erbe aromatiche

Ricetta Gourmet: Involtini di Pesce Spada con Carciofi

Ingredienti per 4 persone:

12 fette di pesce spada sottili (o vitello o pollo)

200 g di pane raffermo

Prezzemolo e origano

1 cucchiaio di capperi dissalati

Succo di limone

1 cucchiaio di Grana Padano grattugiato

Olio extravergine d’oliva

1 bicchierino di vino bianco secco

1 bustina di zafferano

Sale e pepe nero

Per i carciofi:

8 carciofi

1 scalogno

1 ciuffo di prezzemolo

Maggiorana e timo

Succo di limone

Olio extravergine d’oliva

Sale

Preparazione

“Tritate insieme nel mixer il pane raffermo, i capperi, il prezzemolo e uno spicchio d’aglio (facoltativo). Trasferite il trito in una ciotola e unite il formaggio grattugiato, l’origano, lo zafferano, un pizzico di sale e una grattata di pepe. Per ammorbidire il tutto, versate un filo d’olio e qualche goccia di succo di limone.”*

Disponi le fette di pesce spada su un piano da cucina, farciscile con il composto e arrotolale per formare gli involtini. Fissali con degli stuzzicadenti, rosolali in padella e cuocili a fuoco dolce con olio extravergine d’oliva, vino bianco e foglie di prezzemolo.

Lava i carciofi in acqua e succo di limone, puliscili lasciando la parte tenera del gambo e tagliali in quarti per il lungo. Rosolali in padella con lo scalogno e cuocili a fuoco basso con il succo di limone rimanente, olio extravergine e, se necessario, un filo d’acqua bollente.

Aggiungi le erbe aromatiche a fine cottura e lascia riposare qualche minuto. Servi i carciofi con gli involtini caldi o tiepidi.

Idea per la Decorazione

Bronzo, rosso, e righe ipnotiche caratterizzano questa mise en place. Un tessuto d’autore fa da sfondo, evocando interni sontuosi ed esotiche atmosfere. La composizione di fiori secchi e l’esuberanza floreale del tovagliolo aggiungono un tocco invernale che apre alla primavera.

In Tavola:

– Piatti e tovaglioli ETRO

Brocca CARLO MORETTI

Vaso A&B LIVING e macina sale/pepe da ARGENTERIA DABBENE

Posate e bicchieri BOTTEGA STRINGA

Tessuto DEDAR

Fiori POTAFIORI

Ha collaborato FRUTTETO LENTINI MILANO.

