“Io sono nessuno 2 – Sharon Stone si unisce a Bob Odenkirk nel sequel”

Ultimo aggiornamento il 22 Luglio 2024 by Francesca Monti

Sharon Stone, rinomata attrice e icona della filantropia e della moda, ha recentemente annunciato la sua partecipazione al cast del sequel “Io Sono Nessuno 2”, accanto a Bob Odenkirk. Il film, prodotto da 87North e distribuito dalla Universal, è il seguito del successo a sorpresa del 2021. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo atteso sequel.

Timo Tjahjanto alla regia del film

Il regista indonesiano Timo Tjahjanto, celebre per le sue opere nel genere horror e d’azione, come “May the Devil Take You” e segmenti di V/H/S, sarà al timone di “Io Sono Nessuno 2”. Ad affiancarlo alla sceneggiatura ci saranno Derek Kolstad, Aaron Rabin, Bob Odenkirk, e Umair Aleem, promettendo un mix esplosivo di suspense e azione.

Il ritorno del team di produzione

Il team di produzione originale è pronto a riprendersi con questo nuovo capitolo. Kelly McCormick e David Leitch, alla guida della 87North con sede alla Universal, si uniscono a Marc Provissiero di Odenkirk Provissiero Entertainment e a Braden Aftergood di Eighty Two Films. Con un cast eccezionale e una squadra di produzione all’altezza, “Io Sono Nessuno 2” promette di sorprendere il pubblico di tutto il mondo.

La data di uscita fissata

Universal ha annunciato che “Io Sono Nessuno 2” arriverà sul grande schermo il 15 agosto 2025, suscitando già grandi aspettative tra gli appassionati di cinema. Dopo il successo del primo film, che ha incassato oltre 57,5 milioni di dollari in tutto il mondo, il sequel è atteso con ansia sia dal pubblico che dalla critica.

Sharon Stone: un’icona del cinema e della filantropia

Sharon Stone, celebre per ruoli indimenticabili in film come “Basic Instinct” e “Casinò”, vanta una carriera di successi e riconoscimenti. Oltre alla sua brillante carriera cinematografica, Stone si è distinta per il suo impegno umanitario, ricevendo prestigiosi riconoscimenti dalle Nazioni Unite, dal Nobel Peace Summit e da numerose altre istituzioni.

L’eredità di Sharon Stone nel mondo del cinema

Dal suo ruolo di “Basic Instinct” alla recente serie “Ratched” di Ryan Murphy, Sharon Stone ha dimostrato la sua versatilità e talento in ogni interpretazione. Oltre ai suoi successi sul grande schermo, l’attrice è stata protagonista di importanti iniziative filantropiche, guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione di tutto il mondo.

L’attesa per “Io Sono Nessuno 2”

Con il debutto di “Io Sono Nessuno 2” in programma per il 2025, gli amanti del cinema non vedono l’ora di scoprire quale destino attenderà i personaggi interpretati da Sharon Stone e Bob Odenkirk. Con un cast di prim’ordine e una trama avvincente, il film promette di regalare emozioni e colpi di scena inaspettati.

