Italia: sole e caldo temporanei, ma l’autunno porta maltempo e calo termico drastico

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

L’Italia sta vivendo in queste ore una pausa tanto attesa dopo un’ondata di maltempo che ha colpito la penisola nei giorni scorsi. Il ritorno del caldo e del sole, previsto per un breve periodo di sole 24-36 ore, rappresenta un’illusione temporanea prima dell’arrivo di un nuovo ciclo autunnale caratterizzato da maltempo e un significativo abbassamento delle temperature. Gli esperti meteo, tra cui Lorenzo Tedici di iLMeteo.it, avvertono che il clima mite sarà effimero.

Il ritorno della calma: il passaggio ciclonico

La situazione attuale

Dopo un weekend di violenti temporali, culminati tra domenica e lunedì, l’Italia si sta riprendendo grazie alla nuova fase “interciclonica”. Mentre un primo ciclone si è spostato dai Balcani, lasciando il territorio nazionale alle spalle, un secondo fenomeno meteorologico si sta avvicinando all’area mediterranea, proveniente dalla Scozia. Questa situazione contribuisce a mantenere un cielo sereno e temperature più elevate, ma il tempo idilliaco non durerà a lungo.

Picchi di temperatura

Con l’assottigliarsi della fase ciclonica, ci si attende un aumento delle temperature con punte che raggiungeranno i 31 gradi a Roma, i 30 gradi a Latina e Napoli, e addirittura 33 gradi nelle regioni meridionali. Anche in Pianura Padana si prevede un ritorno a valori termici attorno ai 28-29 gradi. Questa temporanea escalation di caldo offre un assaggio dell’estate tardiva, ma non deve illudere gli abitanti, poiché nei giorni successivi si preannunciano cambiamenti significativi.

L’arrivo del maltempo: previsioni per il resto della settimana

Il passaggio dell’autunno

La situazione meteoclimatica cambierà drasticamente giovedì, quando l’autunno si farà sentire con forza. Le temperature massime subiranno un calo notevole, portando a un clima più fresco su gran parte del Centro-Nord Italia. Le previsioni indicano che Milano registrerà massime attorno ai 23 gradi, Torino 22, Venezia 21, mentre a Roma si scenderà sotto i 25 gradi. L’abbassamento delle temperature sarà accompagnato da piogge intense che colpiranno gran parte del Centro-Nord, per poi estendersi anche a Campania e Basilicata nel corso della serata.

La brusca caduta termica

Guardando verso venerdì, il panorama meteorologico appare ancor più severo. I meteorologi prevedono un crollo drammatico delle temperature sia minime che massime, con valori attesi di 19 gradi a Roma, Milano e Torino, e punte minime di 14 gradi a Venezia e 13 gradi a Bologna. In particolare, il freddo si farà sentire anche sulle Alpi, dove è attesa la neve a partire da quote comprese tra i 1500 e i 1800 metri, segnando un ritorno inatteso a condizioni invernali per la stagione.

Con le previsioni meteo che si fanno sempre più inquietanti, gli italiani si preparano a un cambio di stagione repentino e inaspettato, segnando l’inizio di un periodo autunnale ricco di perturbazioni e freddo. Non resta che attendere e osservare l’evoluzione del clima nei prossimi giorni.