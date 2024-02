Jennifer Lopez a Verissimo: la dolce richiesta di Toffanin per la figlia

Jennifer Lopez ospite a Verissimo: il colpo di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin ha deciso di contrattaccare la puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo portando nel suo programma una star internazionale di grande calibro: Jennifer Lopez. La cantante, sebbene non fosse presente negli studi di Cologno Monzese, è apparsa in collegamento dagli Stati Uniti per presentare il suo nuovo album “This is me…now”, in uscita il prossimo 16 febbraio. Durante la puntata, Jennifer ha anche parlato del suo ritrovato amore con Ben Affleck.

L’album “This is me…now” arriva a 22 anni di distanza da “This is me…then”, uno dei maggiori successi di Jennifer Lopez, pubblicato proprio durante il suo primo fidanzamento con l’attore americano. Dopo circa 18 anni di separazione, Ben e Jennifer si sono ritrovati nel 2021 e da allora non si sono più separati, arrivando addirittura a sposarsi nel 2022. Insieme ai loro figli, hanno formato una bellissima famiglia allargata, una storia che fa sognare milioni di fan in tutto il mondo.

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Jennifer ha raccontato di aver voluto raccontare il suo ritrovato amore con Ben in una delle sue nuove canzoni, intitolata “Not going anywhere” (Non andrò da nessuna parte):

“Quando ho ricominciato a parlare con Ben dopo 18 anni, lui scriveva questa frase dopo ogni email. Dato che ci eravamo lasciati già una volta, voleva rassicurarmi che non sarebbe andato da nessuna parte. Sono diventate delle parole molto importanti per me, che mi hanno ispirato nello scrivere questa canzone.”

Infine, Silvia Toffanin ha fatto una dolce richiesta a Jennifer Lopez. La conduttrice ha rivelato che sua figlia Sofia, di otto anni, è una grande fan della cantante e ha chiesto a JLo se poteva mandare un saluto alla bambina. Jennifer, ovviamente, non ha esitato e ha salutato la piccola Sofia, regalando un momento emozionante a madre e figlia.

Questo è stato un colpo di Silvia Toffanin per contrastare la puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo. La presenza di Jennifer Lopez ha sicuramente attirato l’attenzione del pubblico, che ha potuto scoprire i dettagli del nuovo album della cantante e ascoltare la sua storia d’amore con Ben Affleck. Un’ospitata che ha regalato emozioni e sogni a milioni di fan in tutto il mondo.

About The Author