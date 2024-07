John Woo rivisita il suo classico d’azione “The Killer” con un cast stellare.

Ultimo aggiornamento il 17 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

John Woo, il celebre regista d’azione noto per film come “Face/Off” e “Mission: Impossible II”, si cimenta in una rivisitazione radicale del suo classico di Hong Kong del 1989, “The Killer“. Questo progetto segna non solo il ritorno del regista nel remake del suo stesso film, ma presenta anche la partecipazione del premio Oscar Oppenheimer come produttore, promettendo agli appassionati di film d’azione tutto ciò che si possa desiderare: assassini professionisti, vendetta e sparatorie esplosive.

Un nuovo volto per “The Killer”

Il trailer della rivisitazione di “The Killer” di John Woo offre uno sguardo al cinetico thriller d’azione che vede Nathalie Emmanuel nel ruolo di Zee, una letale assassina parigina conosciuta come la Regina dei Morti. La trama si dipana quando Zee si trova a fare una scelta cruciale che la porterà ad affrontare il suo passato e ad entrare in conflitto con oscuri intrecci criminali.

Un cast stellare

Il film vanta un cast di talentuosi attori francesi tra cui Eric Cantona, Saϊd Taghmaoui, Tchéky Karyo e Grégory Montel, insieme ad Angeles Woo e Aurélia Agel. La presenza di questi attori promette un’interpretazione di alto livello che darà vita alla rivisitazione del classico di John Woo.

Il ritorno di un classico

“The Killer”, basato sul film del 1989, torna sullo schermo diretto ancora una volta da John Woo, questa volta con una sceneggiatura curata da Brian Helgeland e il team di sceneggiatori Josh Campbell e Matt Stuecken. Il film è prodotto da nomi importanti come Charles Roven, Alex Gartner e il regista stesso, promettendo un’esperienza coinvolgente e intensa per i fan del genere.

L’eredità di un capolavoro

L’originale “The Killer” ha lasciato un’impronta duratura grazie alla sua violenza stilizzata e alle coreografie d’azione mozzafiato. La rivisitazione di quest’anno promette di portare questo classico ad un pubblico moderno, mantenendo intatta l’essenza che lo ha reso un capolavoro dell’azione.

Un appuntamento da non perdere

L’uscita di “The Killer” è prevista per il 23 agosto 2024 su Peacock, offrendo agli spettatori l’opportunità di immergersi in un’avvincente saga di vendetta e azione. Con un regista leggendario alla guida e un cast eccezionale, questa rivisitazione promette di stupire e appassionare il pubblico di tutto il mondo con la sua intensità e spettacolarità.