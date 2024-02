KINGS OF LEON: Annuncio del Nuovo Singolo, Album e Tour Mondiale

Il Nuovo Singolo “Mustang” e l’Album “Can We Please Have Fun”

La famosa rock band KINGS OF LEON ha dato il via al 2024 con una serie di annunci entusiasmanti. Il gruppo ha rilasciato il nuovissimo singolo “Mustang“, una potente canzone rock ad alto tasso energetico che anticipa l’uscita del loro nono album in studio intitolato “Can We Please Have Fun“. Il singolo è disponibile per l’ascolto e il videoclip musicale può essere visto su YouTube. L’album completo sarà sul mercato a partire dal 10 maggio e già è possibile effettuare il pre-ordine online.

Il World Tour 2024 e le Date Live

Oltre al nuovo singolo e all’album imminente, i KINGS OF LEON hanno annunciato il tanto atteso World Tour 2024. Il tour, prodotto da Live Nation, coprirà un totale di 26 città negli Stati Uniti e in Canada a partire dal 14 agosto. Le prevendite dei biglietti saranno disponibili su www.ticketmaster.com a partire dal primo marzo alle ore 10:00. Inoltre, la band sarà headliner al BST Hyde Park di Londra il 30 giugno e ulteriori date internazionali verranno svelate a breve.

Il Ritorno alle Origini e le Nuove Direzioni Musicali

“Can We Please Have Fun” si presenta come un manifesto della creatività e dell’energia dei KINGS OF LEON. Registrato presso lo studio Dark Horse di Nashville e prodotto insieme al talentuoso Kid Harpoon, l’album mostra un nuovo lato della band, combinando le loro radici grintose con sperimentazioni musicali più audaci. La band esplora nuove direzioni senza perdere la propria coesione e determinazione, offrendo agli ascoltatori un’esperienza musicale unica. Caleb, il frontman, descrive l’album come il progetto più divertente a cui abbia mai preso parte, sottolineando l’entusiasmo e la passione che hanno guidato la creazione di questo lavoro.

I KINGS OF LEON si preparano a un anno emozionante e sono determinati a lasciare il proprio segno nell’industria musicale. Con una visione chiara e una forte connessione familiare, la band si sente pronta a conquistare il mondo e a trasmettere al pubblico la loro energia contagiosa. Con una frase Caleb esprime il loro spirito intraprendente: “Quando sei una band, c’è un legame come nessun altro… e quando sei una famiglia, hai un legame come nessun altro. Noi siamo entrambe le cose. Ho pensato: se mettiamo insieme tutte le nostre energie, chi può fermarci? Chi può fermarci se non noi?“.

