Kronplatz tra Marathon ed Enduro: l’estate si gioca in discesa libera!

Ultimo aggiornamento il 27 Agosto 2025 by Emiliano Belmonte

Nel cuore delle Dolomiti, a Plan de Corones, l’estate è tutta una discesa mozzafiato. Il Bike Park Kronplatz, simbolo del gravity altoatesino, continua a conquistare rider da tutta Europa con impianti all’avanguardia, trail curati al millimetro e un panorama a 360° che lascia senza fiato. Dalle linee flow ai percorsi più tecnici, ogni sentiero è un invito al divertimento e alla sfida.

Dopo un inizio di stagione a tutto gas – tra Test Days, Pro Rider Experience e il SAAC Bike Camp al femminile – il calendario entra nel vivo con due eventi imperdibili che promettono spettacolo e adrenalina pura: la KronplatzKing Marathon e una tappa dell’emozionante circuito Enduro Tirol.

KronplatzKing Marathon – 30 agosto

Torna il re delle marathon: 64 chilometri, dislivelli da capogiro e un percorso che unisce fatica, tecnica e paesaggi spettacolari. Con partenza da San Vigilio di Marebbe, la gara attraversa i trail più iconici del Bike Park Plan de Corones, tra cui oltre 8 km di freeride puro, fino al traguardo sulla vetta panoramica a 2.275 metri. Un evento che ogni anno attira centinaia di biker da tutta Europa, pronti a sfidarsi in una cornice unica.

Enduro Tirol – 13 e 14 settembre

Due giorni di adrenalina e tecnica pura: Plan de Corones si prepara a ospitare una delle tappe più attese del circuito Enduro Tirol, tra i più completi e sfidanti dell’arco alpino. In programma, prove speciali ad alta intensità, tratti tecnici da manuale e discese costruite con precisione dal team trail building. Le iscrizioni per la tappa 2025 sono già aperte, mentre tutti i dettagli sul programma e sugli eventi collaterali saranno presto disponibili sul sito.

Kronplatz: parola ai rider

“L’evento Pro Rider Experience ha cambiato completamente il mio modo di vedere la mountain bike: Da qualcosa che non avevo mai considerato, è diventata una passione. Il momento in cui mi sono sentita davvero dentro il mondo MTB è stato quando ho affrontato le prime discese senza paura, ascoltando il mio corpo e fidandomi della bici. Una sensazione di libertà assoluta. Kronplatz è riuscito a creare il mix perfetto tra accoglienza e sfida. Come principiante, percorsi ben segnalati e un’atmosfera davvero inclusiva con un panorama pazzesco. Ma allo stesso tempo non è mai mancata l’adrenalina: ogni giro era una piccola conquista!” Valentina Cardello, Travel Blogger

“Il trail che mi ha stupito di più è come sempre l’Herrnsteig. Lunghissimo e con tante varianti che ti permettono di avere tantissime tipologie di fondo e ostacoli. Perfetto per chi ha una bici da Enduro e vuole allenarsi, ma allo stesso tempo propedeutico per chi non è più un principiante e vuole qualcosa di più tecnico rispetto ad esempio al Dragon.

Dal punto di vista tecnico, Kronplatz è la destinazione perfetta per chi cerca uno sviluppo dei trail progressivo e vari livelli di difficoltà. Ci sono piste facili e scorrevoli, salti, radici, rocce. Il tutto ad una quota non troppo elevata che mantiene il clima buono per tutta la giornata.” Andrea Ziliani, Content Creator

