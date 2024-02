La carriera di DJ Jad: successi e collaborazioni nella musica hip hop italiana

DJ Jad, pseudonimo di Vito Luca Perrini, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica hip hop italiana grazie alla sua partnership con J-Ax negli Articolo 31, gruppo che ha segnato un’epoca nel panorama musicale nazionale. La sua carriera è costellata da successi, collaborazioni di prestigio e un percorso artistico che lo ha reso una figura di talento e coerenza nel panorama della musica urbana.

L’inizio della carriera con gli Articolo 31 e i successi della band

La carriera di DJ Jad decolla nel 1992 quando, insieme a J-Ax, forma gli Articolo 31, diventando tra i primi artisti italiani a produrre musica hip hop in lingua italiana. La band registra successi immediati con singoli come “Sei quello che sei” e album come “Messa di Vespiri” e “Così com’è”. Il duo conquista il pubblico nel corso degli anni ’90 e degli anni 2000, consolidando la propria fama anche a livello internazionale.

L’evoluzione solista di DJ Jad e le recenti collaborazioni

Dopo la fine della collaborazione con J-Ax, DJ Jad intraprende la carriera solista, pubblicando album come “Milano-New York” e “Il sarto”, caratterizzati da collaborazioni con artisti di spicco del panorama musicale italiano e internazionale. Attraverso progetti come “Instrumental” e “Beat in My Soul”, mostra la sua versatilità e il suo costante impegno per sperimentare nuove sonorità e linguaggi musicali.

La vita privata di DJ Jad: tra famiglia e passione per la musica

Al di fuori della scena musicale, DJ Jad mantiene una discrezione riguardo alla sua vita privata. Si sa che è sposato con Giusy Santoro e padre di una figlia di nome Sophia. Le sue nozze, celebrate nel suggestivo contesto di Positano, hanno visto la partecipazione di colleghi musicisti, testimoniando il legame tra la sua vita artistica e personale.

Le curiosità su DJ Jad: dalle origini calabresi alle passioni oltre la musica

Oltre alla sua carriera musicale, DJ Jad racchiude diverse curiosità legate alla sua persona. Originario di Bollate, ma con radici calabresi e pugliesi, il disc jockey ha sempre mostrato un profondo attaccamento alla black music fin dai suoi esordi. Appassionato difensore del vinile, ha lanciato nel 2006 l’iniziativa “Salviamo il vinile” per preservare la tradizione musicale analogica. La sua presenza sui social media e le collaborazioni con artisti di varie esperienze evidenziano un artista completo e in costante evoluzione.