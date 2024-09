La coltivazione di piante nello spazio: il saggio di Stefania De Pascale su patate e scienza interstellare

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Stefania De Pascale, esperta internazionale di orticoltura e floricoltura, affronta nel suo saggio “Piantare patate su Marte” il tema della coltivazione di piante nello spazio, esaminando i risultati già ottenuti e le sfide future. Le scoperte fatte nelle missioni spaziali, oltre ad essere affascinanti dal punto di vista scientifico, suggeriscono che l’agricoltura extraterrestre potrebbe non essere solo materia di fantascienza.

L’importanza delle coltivazioni spaziali

Esperimenti storici e successi

Il desiderio di coltivare piante nello spazio non è una novità. Fin dalle missioni Skylab, la prima stazione spaziale statunitense, gli scienziati hanno compiuto enormi progressi. De Pascale racconta che gli astronauti su Skylab sono riusciti a coltivare differenti varietà di ortaggi, come lattuga e ravanelli. Questi esperimenti hanno rappresentato un importante passo in avanti nel dimostrare che la vita vegetale può prosperare anche nella microgravità, smentendo i dubbi iniziali sull’adattabilità delle piante a condizioni spaziose.

Risultati simili sono stati ottenuti anche sulla Stazione Spaziale Internazionale , dove sono state coltivate diverse varietà di piante, tra cui pomodori nani e cereali. Queste scoperte non solo hanno aperto nuovi orizzonti per le missioni spaziali a lungo termine, ma hanno anche dimostrato la concreta possibilità di sviluppare coltivazioni alimentari essenziali per astronauti in missione prolungata.

Camere di crescita e tecnologie innovative

Per la coltivazione nello spazio, le piante non crescono in modo spontaneo ma necessitano di apposite strutture e ambienti controllati, definiti da De Pascale “camere di crescita“. Queste stanze sono progettate per ottimizzare il consumo di energia e spazio e sono comunemente chiamate “salad machines“. Tali macchinari permettono la gestione degli aspetti critici della coltivazione, come la luce, l’acqua e le sostanze nutritive per le piante.

Oltre alle sfide ambientali, queste strutture devono anche affrontare il problema dell’irrigazione. In assenza di gravità, l’acqua non si comporta come sulla Terra: formano goccioline che fluttuano nell’aria e non rimangono sul fondo dei contenitori. Pertanto, sono essenziali sistemi di irrigazione innovativi per garantire la sopravvivenza delle coltivazioni.

Le sfide della coltivazione extraterrestre

Condizioni ambientali estreme

Le condizioni climatiche nello spazio e sulla Luna, ad esempio, pongono severe limitazioni alla crescita delle piante. Recentemente, scientifici cinesi hanno tentato di far germogliare semi di cotone sulla Luna. Sebbene ciò sia avvenuto con successo, le piantine sono decedute in pochi giorni a causa delle temperature estremamente basse, raggiungendo i -52 gradi. Questo episodio sottolinea quanto sia critico il controllo delle condizioni ambientali nei progetti di agricoltura spaziale.

Pianificare un viaggio verso Marte

Le aspettative di coltivazione su MARTE si scontrano con una realtà complessa. Il viaggio per arrivarci dura circa 470 giorni, tra andata e ritorno. Questi lunghi periodi impongono la necessità di avere fonti alimentari sostenibili per gli astronauti. De Pascale sottolinea l’importanza di prepararsi a queste missioni, evidenziando come la ricerca e i progetti pilota siano fondamentali per comprendere come portare avanti l’agricoltura nello spazio.

Il futuro dell’agricoltura spaziale

Sogni di colonizzazione spaziale

Nel saggio, De Pascale esplora anche le visioni futuriste di autori come Isaac Asimov, i quali hanno sognato colonie spaziali e la possibilità di una vita umana su altri pianeti. La prospettiva di cittadini interstellari solleva interrogativi importanti sulle motivazioni di una simile avventura. Come avverte De Pascale, spera che la colonizzazione non sia dettata dalla necessità e dalla scarsità delle risorse sulla Terra, quanto piuttosto dalla possibilità di espandere le frontiere della conoscenza e dell’esistenza.

Ricerca e preparazione

Il futuro delle piante nello spazio dipende strettamente dall’impegno continuo nella ricerca scientifica e tecnologica. Ogni esperimento, ogni piccolo successo rappresentano un passo verso l’obiettivo di coltivare piante su Marte e altrove. La speranza è che, un giorno, l’umanità avrà la possibilità di abitare nuovi mondi senza rinunciare alle proprie risorse naturali.

Stefania De Pascale invita alla riflessione sulla necessità di un approccio responsabile e lungimirante su come affrontare le risorse e l’ambiente sia sulla Terra che oltre.