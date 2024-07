La dolce fuga di Perletti e Mirko

Ultimo aggiornamento il 5 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Perletti e Mirko, due ex concorrenti noti per la loro storia d’amore nata al Grande Fratello, hanno deciso di trascorrere le loro vacanze estive a Sharm el-Sheikh, in Egitto. Dopo mesi di distacco, i due hanno deciso di dare una seconda chance alla loro relazione, che sembra essere rinata più forte che mai. La vincitrice del celebre reality show e il suo compagno hanno deciso di concedersi una pausa dal lavoro per godersi un po’ di relax insieme in un luogo che ha un significato speciale per entrambi.

L’imprevisto in aeroporto

Appena giunti in aeroporto, Perletti e Mirko hanno dovuto affrontare un piccolo imprevisto che ha messo alla prova la loro pazienza. Dopo aver superato tutti i controlli di sicurezza, i due ex gieffini hanno raccontato ai loro fan cosa è accaduto. Mirko ha rassicurato tutti dichiarando: “Siamo in aeroporto e abbiamo superato tutti i controlli, per fortuna…“. Perla, visibilmente entusiasta, ha aggiunto: “Ragazzi, per un soffio rischiavo di non partire!“. Mirko ha scherzato sul fatto che la valigia in questione li abbia “salvati“, mentre Perla ha commentato in modo divertito sulla quantità di bagagli. Nonostante l’imprevisto, i due sono riusciti a risolvere la situazione e ad iniziare la loro vacanza.

Un’estate all’insegna dell’amore e del relax

Finalmente liberi da impegni e pronti a concedersi del tempo per loro stessi, Perletti e Mirko hanno in programma di godersi una meravigliosa vacanza insieme, lontani dallo stress quotidiano. I due ex concorrenti hanno annunciato di essere già coinvolti in nuovi progetti e di avere in serbo delle sorprese per i loro numerosi fan. L’estate promette di essere ricca di coccole e momenti romantici per la coppia, che ha deciso di voltare pagina e di lasciarsi alle spalle le difficoltà del passato.

