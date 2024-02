La fidanzata di Geolier: scopri tutto sul rapper di successo a Sanremo

Valentina, la fidanzata di Geolier, una content creator di successo

Valentina, conosciuta come VD’A, è la fidanzata di Geolier, il rapper napoletano che ha recentemente fatto parlare di sé al Festival di Sanremo 2024. Geolier ha attirato l’attenzione di tutta la stampa nazionale non solo per aver vinto la serata dei duetti, ma anche per la sua personalità unica e iconica. Nonostante il suo successo nel mondo della musica, con numerosi dischi di platino e d’oro, Geolier non era mai stato un personaggio mainstream al di fuori di Napoli.

Valentina, una influencer di successo su Instagram

Valentina, conosciuta come VD’A, è un’influencer molto popolare su Instagram, con quasi 300.000 followers. Lei è la fidanzata di Geolier e viene menzionata anche nei suoi testi, il rapper definisce il loro rapporto come molto speciale e diverso da tutto ciò che ha vissuto in passato. Valentina è un personaggio nel mondo dell’intrattenimento, ambiziosa e creativa, che non passa inosservata grazie ai suoi look e al suo fisico prorompente.

Geolier e Valentina, una coppia che supera le difficoltà

Nonostante il successo di Geolier, lui e Valentina sono rimasti insieme per molto tempo. La loro relazione sembra essere solida nonostante l’impegno richiesto dall’esperienza a Sanremo 2024. Geolier ha rivelato di portare sempre con sé un oggetto che appartiene a Valentina, un profumo, per non soffrire troppo la sua assenza. “Questo è il profumo della mia ragazza, quando sono fuori e lei non è con me, ne spruzzo un po’. Sento un po’ del suo odore che mi ricorda di lei, come se fosse con me”. La fragranza in questione è Oud Santal di Royal Crown.

In conclusione, Valentina, conosciuta come VD’A, è la fidanzata di Geolier, il rapper napoletano che ha recentemente fatto parlare di sé al Festival di Sanremo 2024. Valentina è un’influencer di successo su Instagram e viene menzionata anche nei testi di Geolier. Nonostante le difficoltà, la coppia è rimasta insieme e Geolier ha rivelato di portare sempre con sé un profumo che appartiene a Valentina per sentirsi vicino a lei quando sono separati.

