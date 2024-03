La Furia di Paolo Virzì: Il Dietro le Quinte di “Un altro Ferragosto”

Paolo Virzì, l’acclamato regista italiano, ha vissuto un’esperienza agitata durante la prima del suo film “Un altro Ferragosto” al cinema Ambrosio di Torino. Questo sequel del suo famoso film del 1996, “Ferie d’agosto“, riprende le vicende dei Molino e dei Mazzalupi, due gruppi di villeggianti con idee e culture opposte, in convivenza sull’isola di Ventotene. Ciò che doveva essere una serata di celebrazione si è trasformata in una sceneggiatura drammatica quando Virzì ha abbandonato la sala prima della fine del film, lasciando dietro di sé un messaggio tagliente sulla locandina.

La Serata Frustrata del Regista

Durante la proiezione, Paolo Virzì ha manifestato il suo malcontento per vari motivi, reagendo in modo eccessivo alla situazione. Dall’eccessivo volume alla qualità dello schermo, il regista si è sentito tradito dalla location che conosceva bene. Agli spettatori presenti, Virzì ha addirittura offerto il rimborso del biglietto e annunciato che avrebbe voluto rappresentare nuovamente il film in un contesto più adeguato. L’incidente ha destato scalpore, con il proprietario del cinema affermando di essere stato colpito fisicamente dall’atteggiamento di Virzì.

La Polemica Continua

La reazione infuocata di Paolo Virzì non è passata inosservata, scatenando una controversia che va ben oltre la serata turbolenta al cinema Ambrosio. Il regista e il proprietario del cinema si sono scambiati accuse e minacce legali, con promesse di azioni legali da entrambe le parti. Sergio Troiano, il proprietario del cinema, ha espresso il suo dispiacere per l’accaduto, dichiarando di essere pronto a difendere la reputazione del suo locale e a perseguire Virzì per diffamazione.

Un’intesa Tumultuosa e una Fine Amara

Considerando che Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti, sua ex moglie e collaboratrice cinematografica, si sono separati circa un anno fa, le recenti vicende aggiungono ulteriori tensioni alla vita personale del regista. La loro storia, iniziata sul set nel 2008 e culminata in un matrimonio nel 2009, ha vissuto alti e bassi, riportando alla mente la fragilità delle relazioni umane anche di fronte al successo professionale. La rottura definitiva avvenuta un anno fa sembra ora essere accompagnata da un’atmosfera di dissapori e contrasti, che si riflettono sia nella vita privata che in quella professionale di Virzì.