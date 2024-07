La giornata di Ida Platano: tra critiche e risposte ironiche

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

La critica social: “Ma non lavori mai?”

Su Instagram, Ida Platano ha mostrato il messaggio di una utente che, dopo aver visto le storie dell’ex tronista, si è chiesta se quest’ultima trascorresse la giornata senza lavorare, nonostante avesse un salone di parrucchieri. Ida ha deciso di rispondere in modo scanzonato mentre si preparava per uscire, spiegando di come avesse trovato divertente quella critica.

L’ironica replica di Ida Platano

Con un pizzico di sarcasmo, Ida Platano ha giocato con le parole per rispondere alla donna che metteva in dubbio il suo impegno lavorativo. Ha scherzato sul fatto di “grattarsi” tutto il giorno, dall’alto basso, organizzando le sue giornate e godendosi la vita a Verona, la sua città preferita. Concludendo con una battuta, ha ammesso che forse la signora avesse un po’ di ragione, ma senza rinunciare alla propria filosofia di vita.

In quanto ex personaggio televisivo, Ida Platano sa bene come affrontare le critiche e rispondere con leggerezza e ironia, dimostrando di non prendersi troppo sul serio e di vivere la propria vita senza lasciarsi condizionare dalle opinioni altrui. Pur essendo sotto i riflettori, la sua autenticità e spontaneità emergono in ogni sua risposta, mostrando una donna sicura di sé e del proprio stile di vita.

