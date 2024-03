La Grande Rivelazione di Call My Agent Italia 2: Intrighi e Star del Cinema

Call My Agent Italia, la Nuova Temporada: Intrighi e Star del Cinema

Al Via una Nuova Era: Call My Agent – Italia 2

La seconda stagione di Call My Agent – Italia si apre con la prima puntata prevista per il 22 marzo. Il remake italiano della celebre serie francese ritorna sullo schermo con gli scenari caotici della Claudio Maiorana Agency, uno dei principali player nel mondo dello spettacolo italiano. I quattro agenti di punta – Vittorio, Lea, Gabriele ed Elvira – sono pronti a difendere gli interessi dei loro assistiti, affrontando una serie di imprevisti che terranno col fiato sospeso gli spettatori.

Un Cast Stellare per una Serie di Successo

La serie, diretta da Luca Ribuoli e scritta da Lisa Nur Sultan, vanta un cast di prim’ordine con Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Marzia Ubaldi, Emanuela Fanelli, Paola Buratto, Sara Lazzaro, Kaze e Pietro De Nova. Ma le sorprese non finiscono qui. Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino, Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Serena Rossi, Davide Devenuto, Elodie e Sabrina Impacciatore si uniscono alla serie interpretando versioni esagerate di se stessi. Un mix esplosivo di talenti che promette emozioni forti e colpi di scena imperdibili.

Trama Avvincente: Anticipazioni dei Primi Due Episodi

Anticipazioni Episodio 1: Sorprese e Drammi nel Mondo dello Spettacolo

Nella tanto attesa opera prima dei cugini Pigna, intitolata “Bastianazzo”, i protagonisti si trovano di fronte a una delusione, mentre alla CMA non è concesso alcun margine di errore. Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi si cimentano in un progetto cinematografico che metterà in discussione la loro amicizia con un noto casting director. Ma prima di coinvolgerle, gli agenti riusciranno a dare un’occhiata alla sceneggiatura?

Anticipazioni Episodio 2: Rivelazioni e Conflitti nel Cuore dell’Agenzia

Il regista Gabriele Muccino decide di scuotere le fondamenta della GMA, la sua agenzia, annunciando un licenziamento imminente. Nel frattempo, si deve risolvere la situazione critica di Gian Marco Tognazzi, bloccato in un ruolo che si rivela più complicato del previsto. Tuttavia, per il talentuoso Corrado Guzzanti, protagonista di un biopic su Luana Pericoli, le carte sembrano essere già state messe in tavola.

Appuntamenti da Non Perdere: Programmazione e Repliche

La seconda stagione di CMA – Italia debutterà il 22 marzo alle 21:15 su Sky Serie, con due episodi inediti trasmessi ogni venerdì per tre settimane consecutive. Gli spettatori potranno immergersi nell’universo travolgente della versione italiana di Call My Agent, prodotta da Sky e Palomar, e godersi le interpretazioni brillanti e i colpi di scena in arrivo.

Riserva un Posto nella Tua Agenda: Repliche e Streaming

Le repliche della serie andranno in onda il giorno successivo a diversi orari sui canali di intrattenimento e cinema di Sky, con appuntamenti alle 13:00, alle 19:15 e alle 23:15 sempre su Sky Serie . Per chi volesse rivedere le emozioni di Call My Agent – Italia 2 in qualsiasi momento, la seconda stagione è disponibile in esclusiva in streaming su Sky e Now, per non perdere nemmeno un dettaglio di questa avvincente saga sul dietro le quinte dello spettacolo.