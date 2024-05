La mancanza di originalità nel mondo delle serie tv: la riflessione di Jonathan Nolan e le ultime novità dal set

Il produttore di Fallout, Jonathan Nolan, ha recentemente sollevato un interrogativo che sta facendo molto discutere nel mondo delle serie tv: “Dove sono finite le storie originali?”. Questa domanda arriva dopo aver scoperto che, a dieci anni di distanza dalla sua uscita, Interstellar è ancora il film originale che ha incassato di più negli ultimi anni.

Nolan ha spiegato come, nel suo lavoro, abbia sempre cercato di essere attento a non adattare progetti in cui non avesse margine di manovra perché dovevano essere troppo rigorosi. Questa riflessione apre una discussione più ampia sul mondo delle serie tv e sulla mancanza di originalità che sembra caratterizzarlo negli ultimi anni.

Trattative in corso tra produttori e sindacato IATSE

Intanto, continuano le trattative tra i produttori e il sindacato IATSE di tecnici e operatori dello spettacolo. Il punto più complesso della trattativa riguarda la protezione dei lavoratori dall’arrivo dell’Intelligenza Artificiale. ‘obiettivo è trovare una definizione sull’uso della tecnologia che non condizioni troppo il futuro dei lavoratori del settore.

Le trattative sono ancora in corso e non è ancora chiaro come si evolverà la situazione. Tuttavia, è chiaro che l’arrivo dell’Intelligenza Artificiale nel mondo delle serie tv sta creando non pochi problemi e preoccupazioni per i lavoratori del settore.

Jeffrey Wright nel cast di The Last of Us 2

Passando alle novità dal set, è stato annunciato che Jeffrey Wright farà parte del cast della seconda stagione di The Last of Us nei panni di Isaac, potente leader di una importante milizia chiamata Washington Liberation Front. Wright è uno dei doppiatori della seconda parte del videogame e si unirà a Pedro Pascal e Bella Ramsey, che torneranno nei panni di Joel ed Ellie.

Nella seconda stagione di The Last of Us, prossimamente su HBO e in Italia in esclusiva su Sky e NOW, ritroveremo anche Gabriel Luna, Kaitlyn Dever, Young Manzino, Isabela Merced e Catherine O’Hara. La serie, tratta dal celebre videogame, ha riscosso un grande successo di pubblico e critica e la seconda stagione è attesa con grande trepidazione dai fan.

Bradley Whitford e Shea Whigham in Death By Lightning

Infine, Bradley Whitford e Shea Whigham entrano nel cast di Death By Lightning, la nuova serie di Netflix tratta dal libro di Candice Millard “Destiny of the Republic”. La serie racconta la storia di James Garfield, 20esimo presidente degli Stati Uniti, e di Charles Guiteau, suo ammiratore e l’uomo che lo ucciderà.

Whitford interpreterà il segretario di stato James Blaine, mentre Whigham sarà il senatore Roscoe Conkling. Nel cast ci saranno anche Matthew Macfadyen, Michael Shannon, Betty Gilpin e Nick Offerman, oltre a Stephen McKinley Henderson, Paula Malcomson e Tuppence Middleton in ruoli ricorrenti. La serie promette di essere un’appassionante ricostruzione storica e i fan non vedono l’ora di vederla in streaming su Netflix.