La misteriosa morte di Alex Marangon a Marcon: cause violente e omicidio volontario

Le cause della morte di Alex Marangon

La morte tragica di Alex Marangon, il giovane di 25 anni di Marcon, in provincia di Venezia, ha scosso la comunità locale. Il corpo di Alex è stato ritrovato il 3 luglio scorso sul greto del fiume Piave, a distanza di quattro chilometri dal luogo in cui è stato avvistato per l’ultima volta. La procura di Treviso ha confermato che la morte di Alex è stata causata da “cause violente e non accidentali”, aprendo così un’inchiesta per omicidio volontario contro ignoti.

L’autopsia svela la verità

Secondo l’anatomopatologo incaricato dell’autopsia, la morte di Alex Marangon è stata causata da un’emorragia interna provocata da un trauma al torace. Questo dato ha smentito le ipotesi iniziali che indicavano la caduta del giovane dal letto del torrente come causa della sua morte. La scoperta ha gettato ulteriore luce sui fatti avvenuti sabato scorso, 29 giugno, all’esterno di un’abbazia sconsacrata a Vidor, luogo in cui si erano riuniti alcuni partecipanti a un gruppo interessato a riti sciamanici.

Il mistero si infittisce

La morte di Alex Marangon continua a essere avvolta da un velo di mistero, lasciando la comunità locale e le autorità investigative alla ricerca di risposte. Le circostanze che hanno portato alla tragedia sembrano essere sempre più complesse, e la famiglia e gli amici del giovane si trovano a fare i conti con la perdita di Alex in circostanze così oscure. Con la procura che continua a lavorare per risolvere il caso, la speranza è che la verità venga alla luce e che giustizia possa essere fatta per la morte di Alex Marangon.

