La Promessa: Anticipazioni e Intrighi Amorosi dal 4 al 8 Marzo 2024

Panoramica:

La soap spagnola La Promessa continua ad appassionare il pubblico con nuovi episodi carichi di intrecci emozionanti. Trasmessa in prima visione sulle reti Mediaset, offre la possibilità anche di essere seguita in streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo cosa ci riserva la settimana dal 4 al 8 marzo 2024 e quali avvincenti sviluppi attendono i personaggi principali.

Lunedì 4 Marzo 2024: Lorenzo e il Segreto di Curro

Lunedì, Lorenzo cerca di convincere Curro a svelare chi lo ha visto baciare Elisa. Il ragazzo, però, si mostra determinato a non cedere alle pressioni paterne e a mantenere il proprio segreto. Le tensioni familiari si fanno sempre più palpabili, lasciando intravedere un futuro denso di colpi di scena e rivelazioni sorprendenti.

Martedì 5 Marzo 2024: Il Segreto di don Carlos

Martedì, Simona scopre che don Carlos, l’insegnante di lei e di Candela, ha un tenore di vita superiore a quanto le due possano contribuire. Inizia così un’indagine tra le due amiche per svelare l’identità del misterioso finanziatore dell’uomo. Segreti e inganni si intrecciano in un intricato gioco di potere e tradimenti, dando vita a nuove alleanze e rivalità.

Mercoledì 6 Marzo 2024: Ricatti e Sogni

Mercoledì, Martina si ritrova costretta a subire il ricatto di Beatriz, organizzando un picnic per Curro e la ragazza senza essere invitata. Nel frattempo, Maria sogna il suo matrimonio ammirando un abito da sposa su una rivista di moda. Le sue amiche si mobilitano per realizzare il sogno senza spendere una fortuna, in un crescendo di emozioni e speranze per il futuro.

Giovedì 7 Marzo 2024: Sospetti e Verità

Giovedì, Pia confida a Jana di aver sospettato di Elisa per l’avvelenamento del cibo, ma scopre che la baronessa è innocente. Le indagini portano a scoperte inaspettate e sconvolgimenti nelle relazioni tra i personaggi, mettendo alla prova la fiducia e l’amicizia tra di loro.

Venerdì 8 Marzo 2024: Scelte e Conflitti

Venerdì, Manuel è ancora combattuto sull’offerta giunta dall’Italia, indeciso su cosa fare per il suo futuro. Le tensioni e i conflitti interiori raggiungono il culmine, lasciando il pubblico con il fiato sospeso di fronte alle decisioni cruciali che dovranno essere prese. Che strade prenderanno i nostri protagonisti e quali conseguenze avranno sulle loro vite?