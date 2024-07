La Promessa: Anticipazioni puntate da domenica 21 a sabato 27 luglio 2024

Ultimo aggiornamento il 16 Luglio 2024 by Francesca Monti

La settimana prossima a La Promessa si prospettano avvenimenti decisamente intensi, con colpi di scena inaspettati e relazioni che verranno messe a dura prova. Scopriamo cosa succederà nei prossimi episodi!

IL RITORNO DI RAMONA E I NUOVI INTRIGHI

Dopo il ritorno di Ramona a Lujan, Jana e gli altri abitanti dovranno confrontarsi con nuovi misteri che circondano la sua scomparsa. Curro si troverà coinvolto in situazioni ambigue, mentre la rapida guarigione di Jimena sembra nascondere segreti inattesi. Le relazioni si complicano ulteriormente con la proposta di viaggio di Jimena e con l’inaspettata collaborazione tra lei e Cruz.

NUOVE PROSPETTIVE PER I PERSONAGGI

Mauro è entusiasta di intraprendere la strada per diventare maggiordomo, ma si troverà ad affrontare la forte personalità di don Romulo. Lope, alle prese con la sua nuova attività, vive un periodo di stress costante. Catalina e Pelayo, nonostante l’apparente felicità, dovranno fare i conti con le reali intenzioni che si celano dietro i loro rapporti.

SFIDE E CONFLITTI IN ARRIVO A La Promessa

Cruz impone a Pelayo di rispettare un accordo che potrebbe mettere in pericolo le relazioni esistenti. Jana e Curro si trovano coinvolti in nuovi enigmi legati a Ramona, mentre le alleanze si rafforzano e si incrinano tra i vari personaggi. Manuel sarà costretto ad affrontare le conseguenze delle sue azioni e a prendere decisioni cruciali per il suo futuro a La Promessa.

INTRIGHI E COLPI DI SCENA INASPETTATI

Mentre le relazioni si complicano e emergono nuove dinamiche tra i personaggi di La Promessa, la tensione e la suspense si fanno sempre più intense. Scopri cosa riserva il destino ai protagonisti nei prossimi episodi della serie!

