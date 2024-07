La promessa: Jimena incendia la sua stanza, Catalina in pericolo.

Ultimo aggiornamento il 26 Luglio 2024 by Giordana Bellante

La soap opera “La Promessa” si prepara a vivere uno dei momenti più drammatici e sorprendenti della sua trama, con Jimena de los Infantes che, spinta dalla gelosia e dai deliri, arriva a mettere in pericolo la vita di Catalina de Lujan incendiando la sua stanza.

Jimena e i suoi deliri psicopatici

In un crescendo di tensione, Jimena inizia a provare un forte senso di avversione nei confronti di Catalina, vista come un ostacolo alla sua felicità con Manuel de Lujan . I suoi deliri psicopatici la portano a compiere gesti estremi, come drogare Catalina per poi incendiare la stanza in cui si trovava.

Il piano pericoloso di Jimena mette a rischio Catalina e non solo

I deliri di Jimena non interessano solo la vita di Catalina, ma coinvolgono anche traffici illeciti di armi gestiti da Pelayo Gomez de la Serna . La situazione si complica ulteriormente quando Jimena scambia un imprenditore inglese per uno psichiatra e intraprende un percorso pericoloso che la porta a incendiare la stanza di Catalina.

L’incendio a La Promessa: il culmine della follia di Jimena

Dopo aver onorato con una sorta di rito funebre la fine del suo matrimonio fallimentare con Manuel, Jimena arriva al punto di accendere le fiamme nella stanza di Catalina. Mentre il fuoco divampa, Jimena osserva impassibile il letto della ragazza bruciare, portando la situazione a un punto critico.

Il salvataggio e le conseguenze dell’incendio

Fortunatamente, Jana si accorge dell’incendio e mette in salvo Jimena, mentre il maggiordomo Romulo riesce a portare in salvo Catalina. Tuttavia, le condizioni della ragazza sono gravi, con ustioni e difficoltà respiratorie che richiedono interventi immediati da parte del personale medico presente a La Promessa.

L’episodio dell’incendio attirerà l’attenzione di tutti gli abitanti della tenuta, rivelando la vera natura di Jimena e portando a conseguenze inaspettate per Catalina e per il futuro degli altri personaggi coinvolti. Stay tuned for more updates on Instagram.