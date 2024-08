La Regione Marche lancia nuove iniziative per la filiera del tartufo: il convegno a Ascoli Piceno

Ultimo aggiornamento il 21 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

La Regione Marche si distingue per il suo impegno nella promozione della filiera del tartufo, un prodotto d’eccellenza del territorio. Recentemente, si è tenuto un convegno al riguardo, presieduto dall’assessore regionale all’Agricoltura Andrea Maria Antonini, presso la Pinacoteca di Ascoli Piceno, durante la rassegna “Ascoliva“. Durante l’incontro, sono stati presentati strumenti e piani strategici per valorizzare la tartuficoltura marchigiana.

Il convegno “CSR Marche e le nuove sfide della tartuficoltura”

Calibratura e importanza del convegno

Il convegno ha rappresentato un momento fondamentale per discutere le sfide e le opportunità che la tartuficoltura marchigiana si trova ad affrontare. Con la partecipazione di esperti del settore, funzionari e addetti ai lavori, l’incontro ha offerto un’importante piattaforma di confronto per analizzare le nuove strategie di sviluppo e promozione del tartufo nelle Marche. La presenza di figure significative come il funzionario regionale Fabrizio Cerasoli e il Dirigente del Servizio Agricoltura e Sviluppo Rurale Lorenzo Bisogni ha ulteriormente sottolineato l’importanza della collaborazione tra i vari attori coinvolti nella filiera.

Presentazione del piano strategico della Regione

Durante il convegno, l’Assessore Antonini ha illustrato il piano della Regione dedicato all’implementazione degli impianti di tartuficoltura, basato sugli strumenti e le risorse previste dal CSR . Le iniziative delineate mirano non solo a fornire sostegno finanziario per la creazione di nuovi impianti e per la manutenzione di quelli esistenti, ma anche a promuovere una crescita culturale e conoscitiva rispetto alla coltivazione del tartufo. Antonini ha evidenziato come la Regione Marche sia uno dei pochi luoghi in Italia dove il tartufo è disponibile durante tutto l’anno, un aspetto che offre un vantaggio competitivo sul mercato.

Le sfide climatiche e l’importanza delle buone pratiche

Riconoscere i cambiamenti climatici

Uno dei temi principali emersi durante il convegno è stato quello dei cambiamenti climatici e del loro impatto sulla tartuficoltura. L’Assessore ha sottolineato l’importanza di adattare le pratiche agricole alle nuove condizioni ambientali, fornendo supporto tecnico e informazioni utili agli agricoltori. Questo approccio innovativo è fondamentale per garantire la sostenibilità e la qualità del prodotto, oltre a preservare l’integrità degli ecosistemi locali.

Diffusione delle migliori pratiche

Per affrontare efficacemente queste sfide, il piano della Regione prevede la diffusione delle migliori pratiche in materia di coltivazione del tartufo. Ciò include formazioni specifiche e sessioni informative che mirano a coinvolgere i produttori nella sperimentazione di tecniche moderne e sostenibili. La condivisione della conoscenza tra i diversi attori della filiera risulta cruciale per accrescere la competitività del settore e garantire una formazione continua.

Promozione e valorizzazione delle eccellenze marchigiane

Strategie di promozione coordinate

Un altro punto focale del discorso dell’Assessore Antonini è stata la necessità di una programmazione coordinata per promuovere iniziative legate al tartufo in tutto il territorio marchigiano. Gli eventi, fiere e convegni saranno organizzati in un contesto unitario attraverso un portale dedicato, al fine di attrarre un numero crescente di visitatori e turisti interessati alle specialità locali. L’integrazione di queste attività non solo contribuirà alla valorizzazione del tartufo, ma avrà anche un impatto positivo sull’economia locale.

Impatti attesi sulla crescita turistica

Le strategie promozionali delineate non si limitano quindi alla sola valorizzazione del tartufo, ma aspirano a generare anche effetti positivi sul turismo nelle Marche. L’attenzione crescente verso le eccellenze gastronomiche locali, unite a un piano strategico condiviso, possono trasformare la regione in una meta ambita per gli amanti della gastronomia e della natura. Con il bando previsto per ottobre e ulteriori avvisi sulla formazione e sul sostegno ai produttori, la Regione si prepara a mettere in atto un piano di azione complessivo per rilanciare la tartuficoltura, rendendo le Marche un punto di riferimento nel settore.

Le iniziative in atto riflettono un impegno significativo della Regione a favore della sostenibilità, della qualità e della valorizzazione delle proprie risorse naturali, con l’intento di assicurare un futuro prospero al settore della tartuficoltura.