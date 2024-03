La rinascita di Sara Tommasi a Sharm el-Sheikh

Sara Tommasi e il suo nuovo inizio sulle rive del Mar Rosso

Sara Tommasi, l’ex showgirl italiana che ha fatto parlare di sé per la sua travagliata vita personale, sembra aver trovato una nuova serenità a Sharm el-Sheikh, dove si è trasferita insieme al marito-manager Antonio Orso. Dopo anni di cronache legate alla droga e ai set a luci rosse, la 42enne ha deciso di abbandonare l’Italia per dedicarsi a una nuova vita lontano dai riflettori.

Una nuova vita a Sharm el-Sheikh: il racconto di Sara Tommasi

Dopo il matrimonio celebrato nel marzo del 2021 con un rito civile intimista, Sara Tommasi e Antonio Orso hanno scelto di acquistare una casa nel resort Domina Coral Bay, realizzando così il sogno di vivere vicino al mare e godersi il sole tutto l’anno. La coppia si è innamorata della bellezza di Sharm el-Sheikh durante un viaggio di lavoro e ha deciso di trasferirsi definitivamente, trovando in questo luogo un rifugio e una nuova prospettiva di vita.

Il passato doloroso di Sara Tommasi e la sua rinascita in Egitto

Affetta da un disturbo bipolare, Sara Tommasi ha affrontato momenti difficili e dolorosi nel suo passato. Tuttavia, grazie all’aiuto dei suoi genitori e del marito Antonio, è riuscita a superare le sue difficoltà e a guardare al futuro con ottimismo. L’ex showgirl racconta di essere riuscita a lasciarsi alle spalle un periodo buio della sua vita e di aver trovato la pace e la felicità a Sharm el-Sheikh.

L’amore e il sostegno di Antonio Orso nella vita di Sara Tommasi

Antonio Orso, il marito di Sara Tommasi, si è rivelato un punto di riferimento fondamentale nella vita dell’ex showgirl. Innamorato del suo sguardo delicato ma pieno di energia, Orso ha sostenuto Sara nei momenti più difficili e l’ha aiutata a superare le sue paure e le sue inquietudini legate al disturbo bipolare. Grazie al sostegno reciproco, la coppia ha trovato equilibrio e serenità nella loro nuova vita in Egitto.

Il futuro di Sara Tommasi: tra musica e televisione

Sara Tommasi non ha abbandonato la sua passione per la musica e ha annunciato l’uscita del videoclip del brano “Sogno d’Oriente“, girato a Sharm el-Sheikh. Nonostante la sua voglia di restare lontana dai riflettori, l’ex showgirl ammette che non le dispiacerebbe tornare in televisione, magari partecipando a un reality show in coppia con il marito Antonio. Con un nuovo capitolo della sua vita che si apre davanti a lei, Sara Tommasi sembra pronta ad affrontare nuove sfide e a mostrare al mondo la sua rinascita.