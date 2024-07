La vita tumultuosa di SHANNEN DOHERTY: tre matrimoni e tradimenti

Ultimo aggiornamento il 15 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Shannen Doherty, l’iconica attrice di Beverly Hills 90210 e Streghe, ha vissuto una vita piena di alti e bassi, soprattutto in ambito sentimentale. Dai suoi tre matrimoni ai tradimenti scoperti, la sua storia privata ha destato l’interesse del pubblico e dei media.

IL PRIMO MATRIMONIO CON ASHLEY HAMILTON E I PROBLEMI GIOVANILI

Il primo matrimonio di Shannen Doherty risale al lontano 1993 con l’attore Ashley Hamilton. Tuttavia, la giovane attrice già all’epoca affrontava problemi personali, inclusa la difficile relazione con la serie tv Beverly Hills 90210. Le difficoltà legate alla salute del padre e alle dipendenze del marito condussero alla fine precoce del matrimonio, durato solamente sei mesi.

I DISSIDI CON LA SERIE TV E LE RIVELAZIONI NEL PODCAST

Shannen Doherty, in un’intervista podcast, rivelò retroscena inediti legati alla sua esperienza nella serie tv che l’aveva resa celebre. Problemi familiari e tossicodipendenze del marito segnarono il periodo turbolento della sua vita giovane, influenzando anche la sua carriera sullo schermo.

IL SECONDO MATRIMONIO CON RICK SALOMON: UNA STORIA BREVE MA INTENSA

Nel 2002, Shannen Doherty convolò a nozze con Rick Salomon, ma anche questa relazione non ebbe un lieto fine. Nonostante la breve durata di un anno, i due mantennero un legame che si manifestò anche in un podcast condiviso, ricordando insieme il loro passato tumultuoso.

I RICORDI DI UNA VITA INTENSA

Il matrimonio con Rick Salomon fu caratterizzato da momenti intensi e fugaci, tra cui un viaggio a Las Vegas che portò alla celebrazione del loro legame in modo repentino e inconsueto.

IL TERZO MATRIMONIO CON KURT ISWARIENKO: AMORE, TRADIMENTO E DIVORZIO

Nel 2011, Shannen Doherty coronò il suo terzo matrimonio con il fotografo Kurt Iswarienko. Tuttavia, la felicità coniugale fu presto offuscata dalla scoperta di un tradimento da parte di Iswarienko, che aveva una relazione parallela da due anni. La rivelazione avvenne durante il percorso di lotta contro un tumore al cervello, portando l’attrice a chiedere il divorzio.

UNA FINE DOLOSA E PUBBLICA

La fine del matrimonio con Kurt Iswarienko si rivelò particolarmente traumatica per Shannen Doherty, che nel suo podcast condivise apertamente il dolore legato alla scoperta del tradimento mentre affrontava una grave malattia. Il conflitto legale con l’ex marito si spinse fino a accuse pubbliche, rendendo la separazione ancora più dolorosa e mediatica.

IL DESIDERIO NON REALIZZATO DI DIVENTARE MADRE

Nonostante i suoi matrimoni travagliati, Shannen Doherty non ebbe figli. Tra le sfide della sua vita personale, la malattia e le complicazioni legate alla salute le impedirono di realizzare il sogno di diventare madre biologica. Tuttavia, la sua esperienza come madrina di Cooper Smith London le ha regalato un legame speciale con la maternità, seppur in forme diverse da quelle immaginate.