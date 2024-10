Laboratorio di musicoterapia per anziani: l’Istituto Romano San Michele apre le porte a una nuova attività

Ultimo aggiornamento il 29 Ottobre 2024 by Emiliano Belmonte

Il 29 ottobre 2024 è stato presentato presso l’Istituto Romano San Michele di Roma un progetto di musicoterapia dedicato agli ospiti della Casa di Riposo e della RSA. Realizzato dall’associazione stART A.P.S. e guidato da Massimiliano Faraci e Silvia Sini, il laboratorio partirà il 5 novembre, offrendo agli anziani un’esperienza di benessere attraverso la musica.

La musicoterapia: una risorsa preziosa per il benessere degli ospiti

Attraverso il potere terapeutico della musica, il laboratorio offre ai partecipanti un percorso che non si limita all’ascolto, ma include attività come canto, suono di strumenti, danza e conversazioni musicali. Queste attività mirano a promuovere non solo il benessere fisico, ma anche quello emotivo e sociale, facendo della musicoterapia una risorsa importante per la salute degli anziani.

Il valore della musicoterapia per la salute mentale e fisica

La World Federation of Music Therapy definisce la musicoterapia come “l’uso della musica e degli elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) da parte di un musicoterapeuta qualificato per facilitare la comunicazione, la relazione e l’espressione”. Questo metodo si rivela efficace per rispondere alle necessità fisiche, cognitive e sociali degli anziani, favorendo il loro benessere complessivo.

Stimolare la memoria e le emozioni attraverso la musica

Inserito tra le attività dell’ASP San Michele, il laboratorio di musicoterapia è un’iniziativa volta a supportare il benessere cognitivo ed emotivo degli ospiti. Le sessioni individuali e di gruppo mirano a contrastare l’invecchiamento, rafforzando la memoria e stimolando l’attenzione e l’espressione emotiva degli anziani, rendendo la loro permanenza più significativa e arricchente.