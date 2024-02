L’AD Rai svela: incontro tra Amadeus e Sanremo 2025 tra due settimane

Sanremo 2025: Le parole dell’ad Rai

Durante la conferenza stampa conclusiva del Festival di Sanremo, l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha affrontato l’argomento del futuro della kermesse. Ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti nella quinta edizione guidata da Amadeus e ha dichiarato: “Per quanto riguarda il Festival del 2025, è ora il momento di lasciare che le cose si calmino. Tra circa quindici giorni, incontrerò Amadeus e Fiorello per un bilancio su quello che è appena terminato trionfalmente“. Queste sono state le sue parole, riportate dall’Ansa. L’ad Rai ha quindi intenzione di dare del tempo prima di affrontare l’argomento con il conduttore e direttore artistico, e il confronto avverrà solo tra qualche giorno.

I possibili successori di Amadeus

Solo di recente è emersa un’indiscrezione sui possibili sostituti di Amadeus per Sanremo 2025. Oltre al nome di Paolo Bonolis, da tempo accostato alla kermesse, ci sono anche alcune soluzioni interne come Carlo Conti, Antonella Clerici e Milly Carlucci. Inoltre, sembra che Alessandro Cattelan sia in lizza per il ruolo. Tra gli altri nomi emersi in questa indiscrezione ci sono anche Stefano De Martino e alcuni cantanti come Laura Pausini e Gigi D’Alessio.

Tuttavia, è ancora presto per capire chi sarà alla guida della prossima edizione del Festival. L’unica cosa certa al momento è che l’ad Sergio si consulterà con Amadeus e Fiorello tra circa quindici giorni. Quindi, bisognerà aspettare per avere conferme ufficiali su ciò che accadrà a Sanremo 2025.

La vittoria di Angelina Mango e le polemiche

Come accennato in precedenza, il 74° Festival di Sanremo si è concluso con la vittoria di Angelina Mango e il suo brano “La Noia”. Al secondo posto si è classificato Geolier, mentre Annalisa ha conquistato il terzo gradino del podio. Tuttavia, l’ultima serata della kermesse è stata caratterizzata da alcuni problemi tecnici con il televoto, scatenando il caos sui social media. La Rai e Amadeus, tuttavia, hanno assicurato che tutto era sotto controllo e che nessun voto sarebbe andato perso. Non sono mancate polemiche sul risultato finale, ma la situazione è stata gestita dalla produzione del Festival.

Il 74° Festival di Sanremo è stato un grande successo, con dati di ascolto impressionanti e una vittoria indiscutibile per Angelina Mango. Ora, l’attenzione si sposta verso il futuro della kermesse e chi prenderà il posto di Amadeus come conduttore e direttore artistico. Sarà interessante vedere come si svilupperanno le discussioni tra l’ad Rai e gli attuali protagonisti del Festival. Resta solo da aspettare per avere conferme ufficiali su ciò che accadrà a Sanremo 2025.

