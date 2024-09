L’amore per i viaggi e la scrittura: il concorso della DMO Borghi Etruschi celebra le esperienze di viaggio

Ultimo aggiornamento il 3 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La DMO Borghi Etruschi ha deciso di celebrare la Giornata Mondiale del Turismo in modo innovativo, avviando un concorso letterario che unisce il piacere della scrittura alla passione per i viaggi. Questo evento offre ai viaggiatori l’opportunità di narrare le proprie avventure, creando un diario condiviso che culminerà in una cerimonia di premiazione a Roma. I vincitori avranno la possibilità di vedere le proprie opere pubblicate ne “I Racconti del Gran Tour 3.0“.

Il concorso letterario: dettagli e giuria

La call to action per gli scrittori

Incoraggiando i viaggiatori a mettere in parole le loro esperienze, la DMO Borghi Etruschi ha indetto un concorso che si preannuncia ricco di significato e passione. La giuria, composta da esperti del settore come Eleonora Visconti, Marco Destro e Giorgio Ripan, sarà incaricata di valutare i racconti. Ogni partecipante avrà l’opportunità di condividere un’esperienza di viaggio che ha avuto un impatto profondo su di lui, rendendo l’iter creativo un’esperienza di riflessione personale.

Cerimonia di premiazione

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 27 settembre a Roma, aggiungendo un ulteriore elemento di prestigio all’evento. A conferire un tocco speciale alla manifestazione sarà Flavia Mantovan, artista e nota ex concorrente di Miss Italia, che fungerà da madrina. La presenza di una figura così carismatica arricchisce l’evento, attirando l’attenzione non solo degli appassionati di scrittura, ma anche di un pubblico più ampio.

Il premio in palio: un soggiorno esclusivo

Incentivi per i vincitori

Il concorso non si limita a celebrare la creatività, ma offre anche premi tangibili ai migliori narratori. I cinque racconti selezionati dalla giuria riceveranno un soggiorno di una notte presso il Resort Villa Clodia di MANZIANA, in provincia di ROMA, con trattamento di prima colazione. Un incentivo che rende questa iniziativa ancora più allettante per tutti gli aspiranti scrittori e viaggiatori.

Valorizzazione delle storie di viaggio

Non solo un premio, ma anche la possibilità di far parte di un progetto più ampio. I racconti vincitori verranno raccolti e pubblicati ne “I Racconti del Gran Tour 3.0“, contribuendo così a valorizzare il patrimonio culturale e turistico dei borghi etruschi. Ogni storia diventa un tassello importante del mosaico collettivo delle esperienze di viaggio, un modo per scoprire la bellezza del mondo attraverso gli occhi di chi lo vive.

Come partecipare: modalità e scadenze

Requisiti per la partecipazione

Per prendere parte al concorso, gli aspiranti scrittori devono redigere un racconto che non superi le 4.000 parole. È fondamentale che il testo sia autentico e rappresenti esperienze personali, poiché ciò conferisce maggiore valore alla narrazione. Non è necessaria la recentità dell’esperienza raccontata: il focus è sulla qualità e sull’impatto emotivo del racconto.

Termini per l’invio

I partecipanti hanno tempo fino al 10 settembre per inviare i loro racconti via email alla DMO Borghi Etruschi all’indirizzo stampa@borghietruschi.it. La scadenza si avvicina e ogni racconto offre un’opportunità per connettersi con una comunità più ampia di viaggiatori e storytellers.

L’importanza del racconto: un mezzo di connessione

Raccontare per ispirare

Condividere esperienze di viaggio non è solo un atto creativo, ma rappresenta anche un mezzo di ispirazione. Le storie possono stimolare la curiosità, invitando altri a esplorare nuovi luoghi e culture. Ogni racconto ha il potenziale di accendere il desiderio di avventura nelle menti di chi legge, creando un circuito virtuoso di condivisione e scoperta.

Cultura e consapevolezza sociale

Raccontare dei propri viaggi permette anche di promuovere la cultura locale, dando visibilità a pratiche, tradizioni e luoghi che meritano di essere conosciuti. Inoltre, le esperienze narrate possono sollevare questioni sociali e ambientali, sensibilizzando il pubblico su temi importanti. Ogni viaggio è un’opportunità di apprendimento e, con la partecipazione a questo concorso, gli autori hanno la possibilità di far sentire la propria voce nel vasto panorama del turismo e della cultura.