Laura Freddi annuncia le nozze con Leonardo D’Amico: un matrimonio speciale con ex tra gli invitati

Ultimo aggiornamento il 15 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La celebre showgirl Laura Freddi è pronta a festeggiare un grande traguardo: il suo matrimonio con Leonardo D’Amico. La coppia, che condivide una relazione duratura da diversi anni, ha scelto di rendere noto il proprio piano nuziale in un’intervista esclusiva a Verissimo, dove la Freddi ha svelato dettagli intimi e personali, compresi i nomi di alcuni ex partner che potrebbero essere presenti al grande evento.

La relazione di lunga data con Leonardo D’Amico

Laura Freddi e Leonardo D’Amico continuano a costruire la loro unione, e il desiderio di coronare il sogno matrimoniale è diventato sempre più forte nel tempo. Nell’intervista condotta da Silvia Toffanin, la showgirl ha parlato con entusiasmo della sua decisione di sposarsi, rivelando che questo progetto è in ballo da anni. Desidera che il matrimonio avvenga entro la fine del 2025, un tempo necessario per creare le giuste condizioni, anche per il benessere della loro figlia Ginevra.

La Freddi ha anche menzionato che la piccola si è mostrata molto interessata all’evento, chiedendo spesso ai genitori il momento delle nozze. “Abbiamo lasciato che Ginevra crescesse un po’”, ha precisato Laura, sottolineando come la famiglia sia un elemento chiave nella loro vita. Riguardo a Leonardo, Laura ha descritto il suo compagno come una persona riservata e dal carattere forte, ma capace di emozionare con gesti dolci e affettuosi, come evidenziato da una lettera letta in trasmissione.

Gli ex partner tra gli invitati

Il tema degli invitati ha spinto Laura a fare una riflessione sul suo passato sentimentale. Durante l’intervista, ha rivelato di voler invitare alcune persone importanti che hanno fatto parte della sua vita, come il suo ex marito e Paolo Bonolis. “Ho pensato alle persone del passato con cui ho ancora un bel rapporto”, ha spiegato, evidenziando la sua intenzione di celebrare l’unità anche con le figure che l’hanno accompagnata nel suo percorso.

Laura ha chiarito che la presenza di questi ex non rappresenterebbe un problema per la sua attuale relazione. “Mi farebbe piacere, Leonardo li conosce e abbiamo condiviso le reciproche famiglie. Non ci vedo nulla di male”, ha affermato con convinzione. La Freddi ha così dimostrato una maturità importante nel saper mantenere relazioni cordiali e rispettose con i suoi ex, volendo dare un messaggio di apertura e inclusività al suo futuro marito.

Un matrimonio all’insegna dell’armonia familiare

Con la figlia Ginevra che si occuperà del portare le fedi all’altare, il matrimonio di Laura e Leonardo si preannuncia come una celebrazione dell’amore e della famiglia. La scelta di coinvolgere persone del passato e di costruire un’atmosfera serena e accogliente rivela quanto la showgirl tenga all’armonia nei rapporti. Questo elemento è soprattutto significativo in un periodo in cui le famiglie moderne spesso includono diversi legami.

L’approccio di Laura alla pianificazione del matrimonio, con la volontà di creare un evento festoso e aperto, riflette una visione coerente e bilanciata della vita e delle relazioni. Con i preparativi già in corso, molti attendono con curiosità e entusiasmo di scoprire come si concretizzerà questo evento tanto atteso, che non sarà solo un momento di celebrazione per la coppia, ma anche un’importante occasione di incontro tra le diverse generazioni di familiari e amici.