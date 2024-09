Le nuove serie e film da non perdere su Serially: arrivano “Flesh and Bone” e “Houdini”

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La piattaforma streaming Serially, che ha recentemente superato i 450.000 utenti, continua a arricchire il suo catalogo con nuovi titoli attesi dagli appassionati di serie e film. Tra i prossimi arrivi spiccano opere che spaziano dal dramma al thriller, passando per affascinanti biografie. Scopriamo insieme le novità in fase di rilascio nelle prossime settimane.

Flesh and Bone: la danza tra sacrificio e ambizione

Una ballerina in cerca di riscatto

A partire dal 26 settembre, gli utenti di Serially potranno immergersi nel mondo di “Flesh and Bone”. Questa serie, intrisa di rigore e disciplina, segue la vita di Claire, una talentuosa ballerina che fugge da un passato tormentato per inseguire il suo sogno nella dura realtà del balletto classico. Attraverso la narrazione di Claire, la serie esplora il tema dell’ambizione nell’arte della danza, ponendo l’accento sugli enormi sacrifici e le pressioni psicologiche che i ballerini affrontano quotidianamente.

Con un cast che include l’emergente Sarah Hay, la serie ha già attirato l’attenzione della critica, portando la sua protagonista a ricevere una nomination ai Golden Globe. “Flesh and Bone” non si limita a tratteggiare i successi, ma mostra anche la vulnerabilità e le battaglie nel mondo competitivo della danza, rappresentando una sfida intensa per Claire mentre tenta di affermarsi.

Feed the Beast: tra cucina e criminalità

Un ristorante e le sue insidie

Il 3 ottobre è la data fissata per il debutto di “Feed the Beast”, una serie adrenalinica che vede protagonisti David Schwimmer, noto per il suo ruolo in “Friends”, e Jim Sturgess di “Across The Universe”. I due amici, Tommy Moran e Dion Patras, si lanciano in un ambizioso progetto: aprire un ristorante di alta cucina nel Bronx, sperando di cambiare le loro vite.

Tuttavia, l’idea di gestire un ristorante di successo porta con sé sfide inaspettate, poiché il passato di Dion, segnato da problemi di droga e collegamenti con la criminalità, riemerge e complica i loro sogni. La serie sviluppa dinamiche di amicizia, ribellione e opportunismo, affrontando temi complessi legati alla lotta per la sopravvivenza in un contesto ostile. La tensione cresce mentre i protagonisti si trovano ad affrontare le difficoltà imposte dalla malavita locale.

Magic City: intrighi nella Miami degli anni ’50

Luci e ombre di un impero alberghiero

In arrivo dal 3 ottobre, “Magic City” è un’affascinante serie ambientata nella Miami degli anni ’50, con il carismatico Jeffrey Dean Morgan nel ruolo di Ike Evans, proprietario dell’esclusivo hotel Miramar Playa. La serie offre uno sguardo profondo su un’epoca in cui la città era in piena espansione, ma anche teatro di interessi mafiosi e conflitti di potere.

Con un’atmosfera tipica dei film noir, “Magic City” esplora le sfide di Evans mentre cerca di mantenere il suo impero alberghiero, affrontando al contempo la malavita e le pressioni sindacali. Ogni episodio si sviluppa attorno a intrighi e tradimenti, rivelando come le scelte di Evans possano mettere a repentaglio non solo la sua attività ma anche la sua stessa vita.

Boss: il potere che consuma

Una discesa nei torbidi meandri della politica

Il 17 ottobre, “Boss” approderà su Serially con le sue due stagioni, introducendo il pubblico alla complessa vita di Tom Kane, il sindaco di Chicago interpretato da Kelsey Grammer. La serie si approfondisce nella psicologia di un uomo al potere, costretto a confrontarsi con una malattia neurodegenerativa che minaccia non solo la sua vita ma anche il suo controllo sulla città.

Kane decide di mantenere segreta la sua diagnosi, intraprendendo una lotta spietata per mantenere il suo status e il suo potere. Con colpi di scena politici e relazioni intricate tra i personaggi, “Boss” diventa un’affascinante analisi della lotta per il potere, dell’ambizione e delle conseguenze che queste portano.

Crossing Lines: unità speciale in azione

Nuove sfide e crimini internazionali

A partire dal 24 ottobre, la serie “Crossing Lines” torna con una nuova stagione che include 12 episodi ricchi di tensione. La squadra dell’Unità Speciale della Corte Penale Internazionale, guidata da Louis Daniel, affronta crimini sempre più complessi, incluso un serial killer inquietante che metterà a dura prova le loro abilità investigative.

Michel Dorn, interpretato da Donald Sutherland, rimane il supervisore della squadra, mentre Gabriella Pession ritorna nel ruolo di Eva Vittoria. Insieme, affronteranno le sfide legate alla giustizia internazionale, attraversando nazioni e culture diverse, rendendo ogni episodio non solo un thriller ma anche un’opportunità per esplorare temi di giustizia e cooperazione globale.

Houdini: il maestro della magia tra realtà e mito

La vita di un’icona

Il 31 ottobre, “Houdini” farà il suo debutto, presentando la vita straordinaria di uno dei più grandi illusionisti di tutti i tempi, Harry Houdini, interpretato da Adrien Brody. La miniserie racconterà la sua ascensione da umili origini come figlio di immigrati ungheresi a icona mondiale, celebrando il suo talento e il suo carisma.

Il racconto non si limita alle performance sul palcoscenico, ma esplora anche i misteri e le sfide personali che Houdini ha affrontato lungo il cammino verso il successo. Attraverso la sua storia, la serie affronta la lotta tra realtà e illusioni, rivelando dettagli affascinanti sulla vita di un uomo che ha catturato l’immaginazione di generazioni.

Nuovi film da scoprire su Serially

Un catalogo ricco di emozioni

Oltre alle serie, Serially offre una selezione di film di grande impatto. Tra questi, spicca il documentario “Facing Ali”, che approfondisce la figura di Muhammad Ali attraverso le testimonianze dei suoi avversari, rendendo omaggio all’uomo e al campione.

Per gli amanti del thriller psicologico, “Awake” vedrà protagonisti Hayden Christensen e Jessica Alba in un racconto avvincente che esplora le paure legate alla coscienza durante un intervento chirurgico. A completare l’offerta, “Draft Day” con Kevin Costner, che affronta le pressioni del giorno del draft nella NFL, e “1408”, un film tratto da una storia di Stephen King che racconta le esperienze di un uomo in una stanza d’albergo infestata. Queste nuove uscite promettono di tenere il pubblico incollato allo schermo.