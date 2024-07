Le Serie TV da non Perdere in Streaming questa Settimana

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Luisa Pizzardi

Iniziamo la settimana con un elenco delle imperdibili serie TV in streaming dal 30 giugno al 6 luglio. Scopri cosa c’è di nuovo sulle principali piattaforme come Sky, Netflix, Prime Video e molte altre.

Domenica 30

Law & Order: SVU s.25 Sky e NOW

Sky e NOW Criminal Minds s.16 Rai 4

Rai 4 Young Sheldon s.6 Italia 1

Italia 1 House of the Dragon 2 Sky/NOW

Sky/NOW Segreti di Famiglia s.1 Canale 5

Canale 5 Station 19 s.6 Canale 5

Canale 5 Che Todd ci Aiuti s.2 Rai 2

Rai 2 Hudson & Rex s.6 Rai 3

Rai 3 Power Book II: Ghost s.4A MGM+

Lunedì 1

If You Love Me Mediaset Infinity

Mediaset Infinity Broad City s.4 Comedy Central

Comedy Central Harcai s.1 Real Time

Real Time Mayor of Kingstown s.3 Paramount+

Paramount+ Star Trek Prodigy s.2 Netflix

Netflix The Rookie s.5 Netflix

Martedì 2

Le indagini di Roy Grace s.2 Sky Investigation

Sky Investigation Clipped, miniserie Disney+

Disney+ Alexandra s.5 Giallo

Giallo Transplant s.3 Sky/NOW

Mercoledì 3

Titans s.3 Warner Tv

Warner Tv Tracker s.1 Disney+

Disney+ Acapulco s.3 Apple TV+

Apple TV+ Dark Matter s.1 Apple TV+

Apple TV+ Trying s.4 Apple TV+

Apple TV+ 911 s.7 Disney+

Disney+ The Alcolyte Disney+

Disney+ Presumed Innocent miniserie Apple Tv+

Apple Tv+ Davos miniserie Canale 5

Canale 5 Tierras de mujeres – Intrecci di vite s.1 Apple TV+

Apple TV+ Criminal Minds: Evolution s.2 Disney+

Disney+ Non sono ancora morta s.2 Disney+

Disney+ American Dad s.19 Disney+

Giovedì 4

Grey’s Anatomy s.20 Disney+

Disney+ All Rise s.3 Top Crime

Top Crime The Boys s.4 Prime Video

Venerdì 5

Evil s.4 Paramount+

Paramount+ La rosa della vendetta s.1 Canale 5

Canale 5 I casi della giovane Miss Fisher s.2 Rai 2

Rai 2 Station 19 s.6 Canale 5

Canale 5 Una Parte di me s.1 Netflix

Netflix Young Sheldon s.7 Infinity+

Infinity+ Delitti ai tropici s.4 Sky

Sabato 6

Il dottor Ali s.2 Real Time

I Film da non Perdere questa Settimana

Lunedì 1

K 9 Squadra antidroga Sky/NOW

Martedì 2

Bodies Bodies Bodies Netflix

Mercoledì 3

Beverly Hills Cop IV Netflix

Netflix Politicamente Scorretto Netflix

Giovedì 4

Past Lives Sky/NOW

Sky/NOW Space Cadet Prime Video

Venerdì 5

Goyo Netflix

Goditi un’intensa settimana ricca di emozionanti serie TV e film da non perdere in streaming. Che cosa sceglierai di guardare per primo?

