Le serie tv e film da non perdere in streaming questa settimana

Young Royals s.3: Una storia di amore e reale maturità

La terza stagione di Young Royals su Netflix porta avanti la storia di Wilhem e Simon, affrontando le conseguenze del coming out del principe ereditario. Il college entra in crisi e il loro amore è messo alla prova. Il gran finale sarà disponibile dal 18 marzo.

Genius: MLK/X su Disney+: I geni della politica

L’antologia Genius mette in luce due icone della politica, Martin Luther King Jr. e Malcolm X, interpretati rispettivamente da Kelvin Harrison Jr. e Aaron Pierre. La serie racconta le vite complesse dei due leader, mostrandoli non solo come figure pubbliche ma anche come uomini con famiglie e aspirazioni personali.

Girls5Eva su Netflix: Il ritorno delle dive degli anni ’90

Le ragazze della band Girls5Eva si riuniscono per registrare un nuovo album, nonostante manchino progetti e supporto. Decidono quindi di intraprendere un’avventura on the road per promuovere il loro lavoro e riconquistare il successo.

Manhunt su Apple TV+: La caccia a John Wilkes Booth

Basata sul bestseller di James L. Swanson, la miniserie Manhunt racconta la caccia a John Wilkes Booth dopo l’assassinio di Abraham Lincoln. Un thriller cospirativo che rivela retroscena e emozioni di uno dei crimini più noti della storia americana.

Agenda settimanale

Domenica: Serie tv in onda su Rai e Sky

La domenica ci regala 911, CSI Vegas, e altre serie in onda su Rai e Sky, offrendo una varietà di opzioni per gli spettatori in cerca di intrattenimento di qualità.

Lunedì: Nuovi episodi e fin dei season

La settimana inizia con nuovi episodi e finale di stagione di serie come NCIS Los Angeles e Le indagini di Lolita Lobosco, ideali per chi ama seguire le evoluzioni dei personaggi preferiti.

Mercoledì: Serate ricche di suspense e dramma

Mercoledì è la giornata per Bob Hearts Abishola, Law & Order: SVU, e altre serie che promettono di tenere incollati gli spettatori allo schermo con trame avvincenti e personaggi indimenticabili.

Giovedì: Azione, suspense e mistero

Halo, Girl5eva, e altre serie offrono giovedì una carrellata di azione, suspense e mistero, perfette per chi ama la varietà e l’adrenalina delle serie tv moderne.

Venerdì: Appuntamento con le miniserie e i finali di stagione

Il venerdì è il momento ideale per godersi le miniserie come Masters of the Air e i finali emozionanti di serie amate come Detective Cormoran Strike.

Sabato: Intrattenimento per tutti i gusti

Il sabato offre un mix di serie come Il dottor Ali, Call the Midwife e The Blacklist, accontentando gli spettatori con gusti eterogenei in cerca di intrattenimento di qualità.