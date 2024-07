“Le serie tv italiane del 2024: anteprima completa delle fiction in arrivo”

Ultimo aggiornamento il 19 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Nel vasto panorama delle serie TV italiane in arrivo nel 2024, c’è una ricca varietà di produzioni che spaziano dal crime alla commedia, dall’epico al poliziesco. Scopriamo insieme il calendario completo con le date di partenza delle nuove serie, tra conferme e anteprime tanto attese.

Il Fascino delle Fiction Autenticamente Italiane

Nel mese di Settembre, spiccano titoli come “Kostas” con Stefano Fresi, un’avvincente detective greco su Rai 1, e “Leoni di Sicilia” ancora in attesa di data di partenza. Scopriremo anche “Brennero“, una serie dal taglio giallo/poliziesco che promette colpi di scena.

Emozioni in Arrivo: Ottobre e Novembre

Muovendoci verso Ottobre, non possiamo non citare il ritorno di “Don Matteo” con la sua quattordicesima stagione e “Mike“, una nuova proposta televisiva da non perdere. Novembre, invece, ci regala “L’Amica Geniale” con la sua quarta stagione e la misteriosa “Libera“, pronta a catturare l’attenzione del pubblico.

Dicembre e Oltre: Anticipazioni e Sorprese

Chiudendo l’anno, Dicembre ci porta il suggestivo “Leopardi – Il poeta dell’infinito” su Rai 1, mentre “Nemesis” su Netflix intrigherà gli spettatori con il dilemma tra genetica e condizioni di vita. In arrivo anche “Gerri” su Rai 1 e RaiPlay, un adattamento dei romanzi di Giorgia Lepore che segue le vicende del detective napoletano Gregorio Esposito.

Uno Sguardo al Passato: Le Serie TV dei Mesi Precedenti

Ripercorrendo i mesi precedenti, ritroviamo titoli come “Alfredino – Una storia italiana” che ha emozionato il pubblico a Giugno, e “Viola come il mare” con la sua seconda stagione su Canale 5 a Maggio. Aprile ci ha regalato “Il Clandestino” su Rai 1 e RaiPlay e “Briganti” su Netflix, un avvincente racconto epico.

Visioni Future: Gennaio e Oltre

Proiettandoci nel futuro, Gennaio ci ha regalato “Luce nella Masseria” su Rai 1, mentre Febbraio ha portato titoli come “Califano” e “Mameli“, accompagnati da storie intense e coinvolgenti. Prossimamente, saranno disponibili “La lunga Notte – La caduta del Duce” su Rai 1 e molto altro da scoprire.

Alla scoperta delle serie TV italiane del 2024, un viaggio fatto di intrighi, emozioni e personaggi indimenticabili. Segui le novità e lasciati coinvolgere dalle storie che ti aspettano sul piccolo schermo!