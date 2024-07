Le Star Incinte Rivoluzionano lo Stile: Mostrare la Pancina è il Nuovo Trend

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Francesca Monti

La moda delle celebrities in attesa si trasforma: niente più abiti oversize. Il nuovo mantra è esibire con orgoglio la pancia, valorizzandola con abiti sexy e all’ultima moda.

Hailey Bieber: Icona di Stile in Gravidanza

Hailey Bieber ha abbracciato questo trend con passione fin dal momento in cui ha annunciato la sua gravidanza alla comunità. Da allora, non ha smesso di ispirare con i suoi outfit da it-girl di tendenza.

Look Mozzafiato di Hailey Bieber

La celebre fashion icon Hailey ha abbandonato i tradizionali abiti premaman per optare invece per capi femminili e seducenti. Tra i suoi outfit mozzafiato, spiccano il tubino color nude di lycra firmato Skims – il brand di Kim Kardashian – e la jumpsuit in pizzo trasparente, abbinata a décolleté altissime e un maxi trench in pelle.

Stile Accessibile con SHEIN

Per le neo mamme che vogliono replicare l’eleganza di Hailey senza spendere una fortuna, SHEIN propone interessanti alternative low cost. Il tubino color nude, ad esempio, è disponibile nell’edizione da giorno o da sera, così come in versione casual o cerimoniale.

Trend a Budget Accessibile

SHEIN offre anche jumpsuit di pizzo in varie declinazioni e il classico maxi trench in pelle, ideale per un look sofisticato e all’avanguardia, ma accessibile a tutte.

