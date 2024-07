L’estate di Spider-Man: maratona al cinema per festeggiare il centenario della Columbia Pictures

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Francesca Monti

Un tributo alla storia dell’Uomo Ragno

Per onorare il centenario della Columbia Pictures nel 2024, viene organizzata una maratona cinematografica dedicata a Spider-Man. Da lunedì 1 luglio e per 8 settimane consecutive, saranno proiettati tutti i film live-action dell’iconico supereroe. Un’occasione imperdibile per rivivere le avventure di Spider-Man sul grande schermo.

Le tre epoche di Spider-Man al cinema

La trilogia di Tobey Maguire

Il debutto di Tobey Maguire come Spider-Man nel 2002, diretto da Sam Raimi, segna l’inizio di una trilogia epica. Maguire porta sullo schermo l’innocenza e la forza del giovane Peter Parker, affiancato da Kirsten Dunst nel ruolo di MJ. La serie di film, composta anche da *Spider-Man 2* e *Spider-Man 3*, è lodata per la sua iconica rappresentazione del supereroe e per momenti indelebili come il celebre bacio sospeso sotto la pioggia.

Le avventure di Andrew Garfield come Spider-Man

La saga di Andrew Garfield nel ruolo di Spider-Man prende una direzione più cupa e introspettiva. *The Amazing Spider-Man* e *The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro* mostrano un lato più tormentato del supereroe, interpretato magistralmente da Garfield. Tuttavia, la serie si interrompe bruscamente a causa di divergenze interne allo studio, lasciando i fan con la curiosità di scoprire cosa sarebbe successo nel terzo capitolo.

Il trionfo di Tom Holland come Spider-Man

Tom Holland porta freschezza e leggerezza al personaggio di Spider-Man con la sua interpretazione, iniziata nel 2017 con *Spider-Man: Homecoming*. La chimica sullo schermo con Zendaya e Jacob Batalon contribuisce al successo dei film, culminato con *Spider-Man: No Way Home*, un vero e proprio fenomeno al botteghino. La presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield in questo capitolo aggiunge un tocco di nostalgia e mistero, rendendo ancor più speciale l’esperienza per i fan.

Un futuro luminoso per l’Uomo Ragno al cinema

Con la saga di Spider-Man ancora in pieno sviluppo, Tom Holland si conferma come una stella di fama mondiale grazie al suo ruolo nell’iconico supereroe. Tra successi al box office e progetti futuri, Holland dimostra di avere tutte le carte in regola per continuare a incantare il pubblico con le sue performance.

Approfondimenti