Letizia Petris svela il suo prossimo progetto: un'avventura radiofonica e un ritorno in Sicilia con altri ex gieffini - Occhioche.it

La fotografa Letizia Petris, dopo aver festeggiato il suo 25° compleanno a Riccione circondata da amici e fan, ha condiviso con il pubblico i suoi piani futuri e le sue aspirazioni professionali. La nota ex concorrente dell’ottava edizione del Grande Fratello, che ha conquistato il cuore di molti italiani durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia, ha recentemente rivelato di avere un nuovo obiettivo: lavorare in radio.

Le rivelazioni della Petris attraverso le sue stories Instagram

Letizia Petris ha utilizzato le sue stories Instagram per rispondere alle domande e alle curiosità dei suoi fan. Un utente le ha chiesto: “Che lavoro ti darebbe più gioia?” e la fotografa ha risposto senza esitazione: “Radio”. Inoltre, dopo aver ricevuto una domanda su una possibile interruzione della sua carriera di fotografa, la Petris ha confermato di non aver abbandonato la sua passione per la fotografia, condividendo la locandina del prossimo evento che si terrà il 14 giugno a San Vito Lo Capo.

La Petris ha anche rivelato che il 16 luglio sarà di nuovo in Sicilia per un evento sportivo chiamato “La giornata dello sport”, che vedrà la partecipazione di altri ex concorrenti del Grande Fratello, tra cui Anita, Angelica, Marco e Paolo.

dettagli sui regali di compleanno e un possibile trasferimento a Roma

Un fan ha chiesto alla Petris cosa le avessero regalato Perla e Mirko per il suo compleanno, ma l’ex gieffina ha preferito mantenere il riserbo, dicendo che avrebbe svelato tutti i dettagli sui regali e le sorprese ricevute durante una diretta su Tik Tok, prevista per il 14 giugno alle 21:30. Inoltre, la Petris ha rivelato che, se le si presentasse un’opportunità lavorativa a Roma, sarebbe disposta a trasferirsi. Attualmente, ci sono pochissime cose che la tengono nella sua città natale, quindi se le si presentasse una bella occasione, non esiterebbe a coglierla al volo.

“La giornata dello sport”: un evento con altri ex gieffini in Sicilia

Letizia Petris ha svelato di essere pronta a tornare in Sicilia il 16 luglio per partecipare a “La giornata dello sport”, un evento che vedrà la partecipazione di altri ex concorrenti del Grande Fratello. ‘ex gieffina ha confermato la sua presenza all’evento insieme ad Anita, Angelica, Marco e Paolo, tutti ex concorrenti dell’ottava edizione del reality show.

‘evento, che si terrà nella splendida cornice della Sicilia, sarà un’occasione per i fan di incontrare i loro beniamini e per gli ex gieffini di riunirsi dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. La Petris, che è stata una dei concorrenti più amati dell’ottava edizione del Grande Fratello, è entusiasta di prendere parte all’evento e di rivedere i suoi ex compagni di avventura.

piani futuri della Petris: una carriera in radio e un possibile trasferimento a Roma

Oltre alla sua partecipazione a “La giornata dello sport”, Letizia Petris ha rivelato di avere un nuovo obiettivo professionale: lavorare in radio. La fotografa ha risposto alle domande dei suoi fan su Instagram, confermando di essere interessata a intraprendere una carriera radiofonica. La Petris ha anche rivelato che, se le si presentasse un’opportunità lavorativa a Roma, sarebbe disposta a trasferirsi nella capitale.

Attualmente, la Petris sta continuando a lavorare come fotografa, ma ha ammesso che ci sono pochissime cose che la tengono nella sua città natale. Se le si presentasse una bella occasione, la Petris non esiterebbe a coglierla al volo e a intraprendere una nuova avventura professionale. Nel frattempo, i fan potranno seguire le sue attività sui social media e partecipare agli eventi a cui prenderà parte, come “La giornata dello sport” in Sicilia.