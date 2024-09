L’industria cinematografica italiana: crescono le donne registe, ma l’equità è ancora lontana

Ultimo aggiornamento il 3 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Negli ultimi anni, il panorama cinematografico italiano ha visto un significativo aumento della presenza femminile dietro la macchina da presa. Le donne, storicamente associate a ruoli secondari come attrici e segretarie di produzione, stanno finalmente conquistando posizioni di rilievo nella regia e nella sceneggiatura. Tuttavia, il cammino verso l’equità di genere è ancora lungo e complesso, come evidenziato nell’ultimo Rapporto Gender Balance in Italian Film Crews, presentato alla Biennale del cinema di Venezia.

scenario attuale: un progresso tangibile, ma insufficiente

L’analisi della situazione attuale

Il Rapporto Gender Balance, frutto della collaborazione tra l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il Ministero della Cultura, rivela che nel 2023 solo il 21% dei lungometraggi è diretto da donne, un dato che, sebbene in crescita, sottolinea la persistenza di un gap di genere. Le statistiche indicano che la percentuale di sceneggiatrici e montatrici si attesta a poco meno del 30%, mentre la direzione della fotografia vede una rappresentanza femminile al 12%. Questi numeri evidenziano come le donne siano ancora sottorappresentate in molte aree chiave dell’industria cinematografica.

La professoressa Mariagrazia Fanchi, direttrice dell’Alta scuola per la comunicazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha sottolineato l’importanza di questo rapporto, dichiarando che, nonostante i miglioramenti, ci vorranno almeno vent’anni per raggiungere un’equità reale. Gli ambiti di lavoro, come la musica e gli effetti speciali, mostrano una diversità di genere che fatica a decollare, mentre le professioni di costumi e trucco rimangono dominate dalle donne.

Un progresso in atto

Nonostante le sfide, è curioso notare che il numero di produzioni italiane dirette da donne ha visto un incremento: il 19% delle opere nel 2023 è stato realizzato da donne o team femminili, segnando un +3% rispetto all’anno precedente. Questo aumento è un segnale che scaturisce dall’incremento di registe attive, contribuendo a un panorama più diversificato e inclusivo.

il successo commerciale delle opere femminili

La distribuzione e il box office

Un altro dato significativo emerge riguardo alla distribuzione dei film: nel 2023, il 76% delle opere a direzione femminile ha trovato spazio nelle sale cinematografiche, in contrasto con il 69% di quelle dirette da uomini. Inoltre, il box office delle produzioni femminili ha registrato una media di 683.325 euro, evidenziando un successo commerciale notevole, soprattutto rispetto ai 247.257 euro medi delle opere maschili. Questo trend positivo potrebbe incentivare ulteriormente la produzione di film realizzati da donne, con la speranza di colmare il divario di genere.

Le nomination e i premi

Le produzioni a direzione femminile hanno non solo ricevuto più nomination, ma anche conquistato un maggior numero di premi. Nel 2023, le opere dirette da donne hanno ottenuto il 38% delle nomination, rispetto al 28% delle opere maschili, e si sono aggiudicate il 21% dei premi contro il 16% dei film diretti da uomini. Questa crescente riconoscibilità delle registe potrebbe modificare la percezione del pubblico e degli addetti ai lavori riguardo alle capacità e al valore delle donne nella realizzazione di film di qualità.

sfide future e tendenze emergenti

Le aree di crescita

Mentre ci sono segnali di progresso, permangono tendenze stabilite: le donne tendono a lavorare più frequentemente in produzioni a basso budget e nel documentario, aree che potrebbero non ricevere la stessa visibilità di lungometraggi commerciali. È cruciale che l’industria cinematografica riconosca e valorizzi il lavoro femminile in tutti i suoi aspetti, incluso il documentario, un settore spesso sottovalutato ma ricco di opportunità.

La necessità di un cambiamento culturale

Infine, è fondamentale che la disparità di genere venga affrontata non solo con politiche di equità, ma anche attraverso un cambiamento culturale all’interno del settore. La formazione e il supporto alle nuove talenti femminili sono essenziali per garantire che l’industria cinematografica italiana non solo accolga le donne, ma le promuova a livelli di leadership e creatività che riflettano la diversità della società contemporanea. Questo sforzo collettivo potrebbe contribuire a una maggiore inclusione e a una rappresentazione equilibrata nel mondo del cinema.