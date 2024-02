Lionel Messi e Cristiano Ronaldo

Wanda Nara: Sempre al Lavoro tra uno Shooting e l’Altro

Wanda Nara continua a stupire i suoi fan con la sua instancabile attività lavorativa. Tra uno shooting e l’altro, la moglie di Mauro Icardi tiene aggiornati i suoi seguaci sui numerosi progetti che la vedono coinvolta. Recentemente, l’argentina ha svelato di essere impegnata in un programma su Netflix, dove ricopre il ruolo di conduttrice insieme ad un collega.

L’Ironia di Wanda Nara sui Social Media

Nell’ultimo post condiviso su Instagram, Wanda Nara ha scherzato sul suo intenso carico di lavoro, scrivendo: “Non sto lavorando per niente“. Tuttavia, ciò che ha catturato l’attenzione dei suoi follower sono state le foto che la ritraggono in un outfit definito “atomico” dalla stessa Wanda. I like e i complimenti non sono mancati, arrivando anche dal ballerino Pasquale La Rocca, con il quale ha trionfato a Ballando con le Stelle.

Look “Atomico” e Successo sui Social per Wanda Nara

Il look glamour e di tendenza scelto da Wanda Nara ha suscitato grande entusiasmo tra i suoi fan e non solo. L’argentina, sempre attenta ai dettagli e alla moda, ha dimostrato ancora una volta il suo talento nel destreggiarsi tra impegni lavorativi e presenza sui social media. La collaborazione con Netflix e il successo ottenuto a Ballando con le Stelle confermano la sua poliedrica carriera e il suo carisma indiscusso.

