L’istituto ASP San Michele a Roma: presenta il convegno “Problematiche e sfide nella donna anziana”, il 4 ottobre 2024

Il prossimo 4 ottobre 2024, presso la sede della ASP San Michele in piazza Antonio Tosti 4 a Roma, si terrà il convegno dal titolo “Problematiche e sfide nella donna anziana: Salute generale e benessere”. L’evento è organizzato dall’Associazione Road to green 2020 e fa parte della settimana dedicata alla prevenzione promossa dall’Istituto Romano di San Michele. Si tratta di un appuntamento pensato per affrontare i temi legati all’invecchiamento e alla salute femminile.

Un evento per discutere l’invecchiamento della popolazione femminile

Il Presidente dell’Istituto Romano di San Michele, Giovanni Libanori, ha sottolineato come questo evento rappresenti una risposta alle sfide crescenti legate all’invecchiamento:

“L’incontro sarà un’occasione di confronto tra esperti sanitari, ricercatori e professionisti con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita delle donne anziane.”

Questo convegno diventa dunque un’importante occasione per fare il punto su tematiche cruciali che riguardano la popolazione femminile in età avanzata.

Patologie croniche, benessere psicologico e disuguaglianze di genere

Tra gli argomenti che verranno affrontati, particolare attenzione sarà dedicata alla gestione delle patologie croniche, al benessere psicologico e alle disuguaglianze di genere nell’accesso alle cure. La dottoressa Maria Giovanna Salerno, direttrice dell’UOC Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale San Camillo Forlanini e vice Presidente della SIGO (Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia), fornirà un’analisi approfondita delle problematiche e presenterà strategie di prevenzione per un invecchiamento più sano.

Un convegno aperto a professionisti e caregiver

L’evento è rivolto a chiunque sia interessato a comprendere meglio le sfide dell’invecchiamento femminile, ma è particolarmente utile per operatori sanitari, professionisti del benessere e caregiver. Sarà un’opportunità per confrontarsi su approcci multidisciplinari e discutere le migliori pratiche per migliorare la salute e il benessere delle donne anziane.

Ricerca scientifica e prevenzione al centro del dibattito

Oltre a presentare nuovi studi scientifici, il convegno offrirà un focus specifico su patologie come osteoporosi, malattie cardiovascolari, diabete e malattie neurodegenerative. Si parlerà anche del ruolo della prevenzione e di come promuovere stili di vita sani tra le donne anziane, con l’obiettivo di aumentare non solo la longevità, ma anche la qualità della vita.

Un’occasione per riflettere sul futuro della salute femminile

Con l’Italia che continua a invecchiare e le donne anziane che costituiscono una larga parte della popolazione, questo convegno offrirà spunti importanti per riflettere su come la società possa rispondere ai bisogni della terza età. Sarà anche un momento di confronto su come migliorare il futuro del benessere femminile attraverso soluzioni concrete e innovative.