Lo scivolamento scolastico: come preparare i bambini alla ripresa delle lezioni dopo l’estate

Ultimo aggiornamento il 19 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

L’arrivo di settembre rappresenta un momento cruciale per molti bambini, che si trovano a fronteggiare la transizione da un periodo di libertà e svago a uno di studio e impegno scolastico. Questo cambiamento, noto come “scivolamento scolastico”, può influenzare negativamente le capacità di apprendimento e i livelli di attenzione. In questo articolo, esploreremo le cause di questo fenomeno e come genitori e insegnanti possono adottare strategie efficaci per facilitare il ritorno a scuola.

Il fenomeno dello scivolamento scolastico

Impatto delle vacanze sui bambini

Diversi studi evidenziano l’effetto delle lunghe vacanze scolastiche sulle competenze dei bambini. Durante l’estate, i ragazzi hanno l’opportunità di divertirsi, giocare e rilassarsi, elementi fondamentali per il loro sviluppo. Tuttavia, l’assenza di stimoli cognitivi diretti può portare a una significativa diminuzione delle abilità scolastiche acquisite. Questo fenomeno è particolarmente evidente nelle materie come la lettura e la matematica, dove la mancanza di pratica può provocare un rallentamento delle performance al rientro in aula.

Inoltre, l’ansia legata all’inizio del nuovo anno scolastico rappresenta una sfida aggiuntiva. Molti studenti possono sentirsi sopraffatti dall’idea di dover riprendere le lezioni, contribuendo ulteriormente a un atteggiamento distratto e svogliato. L’ansia può manifestarsi anche attraverso sintomi fisici, come mal di stomaco o mal di testa, situazione che può complicare ulteriormente le dinamiche familiari e scolastiche.

Compiti per le vacanze: un argomento controverso

La questione dei compiti per le vacanze è oggetto di dibattito tra insegnanti e pedagogisti. Alcuni sostengono che mantenere una certa routine di studio durante le vacanze sia essenziale per non perdere il filo del discorso educativo. Altri, invece, ritengono che le esperienze pratiche e ludiche del periodo estivo abbiano un valore educativo più importante rispetto a una mera ripetizione di esercizi.

Il risultato è spesso un’esperienza di apprendimento disgiunta, dove le attività ricreative prevalgono sull’impegno scolastico. A questo si aggiunge il rischio di un incremento dell’ansia nei bambini, che associano l’inizio dell’anno scolastico a un carico di lavoro e responsabilità. L’equilibrio tra svago e studio rappresenta pertanto una sfida per famiglie e educatori.

Strategie per un ritorno sereno a scuola

Suggerimenti pratici da adottare prima dell’inizio dell’anno

Rosanna Breaux, psicologa infantile e direttore del Child Study Center della Virginia Tech University, ha elaborato alcune strategie chiave per facilitare il ritorno alla routine scolastica. Queste raccomandazioni dovrebbero essere adottate almeno una o due settimane prima dell’inizio dell’anno.

Limitare il tempo davanti agli schermi: È consigliabile stabilire dei limiti al tempo trascorso con dispositivi elettronici, come smartphone e tablet, per incoraggiare attività più educative e creative. Dedizione alla lettura e agli esercizi: Riservare 30-60 minuti al giorno per la lettura o per il completamento di esercizi di matematica o scrittura può aiutare i bambini a riabituarsi ai compiti scolastici. È fondamentale, tuttavia, non compiere l’errore di svolgere i compiti al posto dei bambini, ma piuttosto accompagnarli e sostenerli nel loro lavoro. Stabilire una routine per il sonno: Creare un orario coerente per l’addormentamento, in modo che i bambini si abituino al ritmo scolastico, è cruciale per garantire un riposo adeguato, importante per le loro performance cognitive e fisiche.

Mantenere le buone abitudini nei primi giorni di scuola

Dopo aver implementato alcune buone pratiche prima dell’inizio dell’anno scolastico, è altrettanto importante mantenere queste abitudini nei primi giorni di scuola.

Routine serale coerente: Stabilire un orario di sonno costante, sia nei giorni feriali che nei fine settimana, aiuta i bambini a sentirsi riposati e pronti per le sfide scolastiche. Attività fisica regolare: L’esercizio fisico non solo promuove la salute, ma è anche un potente strumento per la gestione delle emozioni. È consigliabile dedicare almeno 30-45 minuti al giorno a un’attività fisica di moderata intensità. Preparazione e organizzazione: Sviluppare un sistema organizzativo che includa la preparazione di zaini, borracce e pasti in anticipo può semplificare la routine giornaliera, riducendo lo stress per i genitori e i bambini e facilitando un’esperienza scolastica più serena.

Seguire queste strategie può essere fondamentale per il successo scolastico e il benessere emotivo dei bambini, creando un ambiente favorevole che accompagna ogni passo del loro percorso educativo.