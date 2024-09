L’Organizzazione Mondiale della Salute chiarisce: i telefoni cellulari non causano tumori al cervello

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un’analisi completa condotta dall’Organizzazione Mondiale della Salute, in collaborazione con l’agenzia australiana Arpansa, ha fornito evidenze scientifiche consistenti riguardo all’assenza di un legame tra l’uso dei telefoni cellulari e la comparsa di tumori al cervello. A questo riguardo, la revisione ha esaminato rigorosamente oltre 5.000 studi per individuare quelli più attendibili dal punto di vista scientifico, giungendo a una conclusione rassicurante per gli utenti di tecnologie wireless.

analisi scientifica approfondita

oltre 5.000 studi esaminati

L’analisi condotta dagli esperti ha incluso una revisione meticolosa di più di 5.000 studi scientifici, con un focus particolare su circa 63 ricerche fondamentali, realizzate dal 1994 al 2022. Ken Karipidis, l’autore principale della revisione, ha descritto questo lavoro come la «revisione più completa fino ad oggi». Questa vasta raccolta di dati ha permesso di analizzare il legame tra l’uso dei telefoni cellulari e i tumori del sistema nervoso centrale, che comprendono cervello, meningi, ghiandola pituitaria e orecchio, includendo anche tumori delle ghiandole salivari e tumori cerebrali.

Durante il processo di revisione, gli esperti hanno esaminato criteri rigorosi per selezionare studi di alta qualità, assicurandosi di offrire una visione chiara e ben informata sui possibili rischi associati all’utilizzo dei telefoni cellulari. Gli esperti hanno, infatti, sottolineato come la qualità delle ricerche incluse sia essenziale per evitare distorsioni nei risultati.

nessun collegamento tra telefoni cellulari e cancro

risultati chiari e rassicuranti

Dopo un’analisi attenta, Karipidis ha dichiarato: “Abbiamo concluso che le prove non mostrano un collegamento tra i telefoni cellulari e il cancro al cervello o altri tumori della testa e del collo”. Questo risultato è significativo, in quanto non si è riscontrato alcun legame tra l’uso prolungato dei telefoni cellulari e la comparsa di tumori, nemmeno per coloro che li utilizzano per più di 10 anni. Questo aspetto è cruciale per assolvere i timori diffusi tra i consumatori, dato che l’aumento dell’uso dei cellulari non ha portato a un corrispondente incremento dei casi di cancro al cervello.

Karipidis ha aggiunto che la stabilità dei tassi di tumori al cervello, nonostante la diffusione esponenziale dell’uso dei telefoni cellulari, è un ulteriore segnale positivo riguardo alla sicurezza di queste tecnologie. Queste evidenze scientifiche sfidano molti degli stereotipi popolari e offrono tranquillità agli utenti in tutto il mondo.

implicazioni delle radiazioni elettromagnetiche

il ruolo delle onde radio

La preoccupazione principale riguardo ai telefoni cellulari è legata all’emissione di radiazioni elettromagnetiche a radiofrequenza, note anche come onde radio. Queste radiazioni sono presenti non solo nei telefoni cellulari, ma anche in altri dispositivi wireless, come computer portatili e torri di telefonia mobile. L’idea che il contatto ravvicinato con la testa durante le telefonate possa costituire un rischio per la salute è un argomento di dibattito da molti anni.

Negli anni scorsi, alcuni studi iniziali avevano suggerito una possibile associazione tra l’uso dei telefoni cellulari e il cancro al cervello, portando l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro a classificare i campi a radiofrequenza come potenzialmente cancerogeni. Tuttavia, le conclusioni recenti degli esperti consentono di riconsiderare queste posizioni alla luce di nuove evidenze.

Ora, con il progetto di ricerca già avviato per esaminare ulteriori forme di tumore meno comunemente associate all’uso dei telefoni cellulari, come la leucemia e il linfoma non-Hodgkin, Karipidis e il suo team si preparano a proseguire questa indagine con un approccio scientifico e metodico. La comunità scientifica continua a lavorare per monitorare l’evoluzione della tecnologia, affinché eventuali preoccupazioni emergenti possano essere valutate con dati aggiornati.

L’analisi condotta dall’Organizzazione Mondiale della Salute, insomma, contribuisce a dissipare i timori infondati riguardo all’uso dei telefoni cellulari e a rafforzare la necessità di continuare la ricerca nel campo della sicurezza delle tecnologie emergenti.