Louisa Jacobson, Figlia di Meryl Streep, Fa Coming Out: La Sua Vera Storia

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Francesca Monti

Louisa Jacobson e il suo annuncio sul web

Louisa Jacobson, figlia minore dell’iconica attrice Meryl Streep, ha deciso di condividere un momento significativo della sua vita durante il settantacinquesimo compleanno della madre. A tredici anni, anche lei attrice, ha fatto coming out pubblicando sui social media foto con la sua compagna, Anna Blundell, una producer. La storia d’amore tra le due donne sembra essersi consolidata nel corso di un anno. Louisa ha condiviso la sua gioia con il mondo scrivendo: “Felice di entrare in questa nuova gioiosa era” citando un articolo che descriveva l’avvento di una nuova era per la moda lesbica. Un modo unico e coraggioso per dichiarare la sua omosessualità al pubblico.

Il Talento di Louisa Jacobson e il Suo Percorso Professionale

Louisa Jacobson, la più giovane dei quattro figli di Meryl Streep e del marito Don Gummer, ha intrapreso la carriera di attrice dopo aver completato i suoi studi. Negli ultimi tempi, ha attirato l’attenzione del pubblico grazie alla sua interpretazione in “The Gilded Age”, serie televisiva HBO in cui ricopre il ruolo di Marian Brook. Prima di dedicarsi alla recitazione, Louisa si è laureata alla Vassar e ha studiato psicologia; inizialmente ha lavorato in un’agenzia pubblicitaria prima di decidere di seguire la sua passione per la recitazione. Gli altri membri della famiglia Jacobson-Gummer sono tutti artisti: Henry è musicista, mentre le sorelle Grace e Mamie sono entrambe attrici.

La Scelta di Louisa di Rinunciare ai Cognomi Familiari

Curiosamente, Louisa Jacobson ha scelto di non utilizzare né il cognome del padre né quello della madre, optando invece per il suo secondo nome. Questa scelta riflette il desiderio di crearsi un percorso individuale all’interno del mondo dello spettacolo, senza essere costantemente paragonata alla madre famosa o alle sue sorelle. Cresciuta in un ambiente artistico e teatrale, Louisa ha sempre avuto una forte connessione con il mondo della recitazione. Fin da giovane ha avuto modo di assistere a spettacoli come il celebre musical “Mamma Mia!” a Broadway insieme alla madre, un evento che ha un significato particolare per la comunità LGBTQ+. Meryl Streep ha condiviso la sua vita con Don Gummer per 45 anni, fino a quando lo scorso ottobre la coppia ha annunciato il loro divorzio con un comunicato congiunto.

