Luisa Ranieri si racconta: lavoro, vita privata e l’amore per Luca Zingaretti

Ultimo aggiornamento il 15 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Luisa Ranieri, attrice di talento e moglie dell’attore e regista Luca Zingaretti, ha recentemente rilasciato un’intervista esclusiva a Vanity Fair. In questo incontro, ha affrontato vari aspetti della sua vita, sia professionale che personale, con particolare attenzione alla sua relazione con Zingaretti. La conversazione ha esplorato le dinamiche delle coppie e i temi della fedeltà e delle rotture tra i VIP, svelando dettagli intimi e riflessioni profonde.

Il legame con Luca Zingaretti: una storia solida e sincera

Una relazione fortunata

Nel parlare della sua relazione con Luca Zingaretti, Luisa Ranieri ha sottolineato la solidità del loro rapporto. L’attrice ha dichiarato di non aver mai vissuto crisi significative con il marito, esprimendo il suo senso di gratitudine. “Sono molto fortunata, non mi riesco nemmeno a immaginare con un’altra persona,” ha affermato Ranieri, rimarcando il legame speciale che la unisce a Zingaretti. La loro storia d’amore sembra basarsi su un forte affetto e una profonda comprensione reciproca.

La questione delle coppie bianche

Un tema spinoso discusso nell’intervista è stato quello delle “coppie bianche,” ovvero relazioni in cui manca l’aspetto sessuale. Ranieri ha espresso un’opinione sfumata a riguardo: “Credo sia vero, ma pure nu poco triste.” Ha spiegato che, per lei, un rapporto non può essere solo una compagnia. “Un rapporto va continuamente nutrito, è un vero lavoro quello che va fatto per tenerlo in vita,” ha enfatizzato, suggerendo che è essenziale investire tempo ed energia per mantenere viva l’intimità e la passione.

L’aspetto intimo della relazione

Sebbene Ranieri non si senta a suo agio nel discutere dettagli della vita sessuale con le amiche, ha suggerito che l’intimità è un tema delicato e riservato. “Il sesso? Non ne parlo con le mie amiche. Credo sia un aspetto molto intimo,” ha detto, evidenziando il suo imbarazzo nel trattare l’argomento. Questo aspetto personale dimostra come i dettagli più intimi vengano spesso vissuti in privato, lontano dai riflettori.

Le rotture tra VIP e il tema del tradimento

Naturalità delle separazioni

In merito alle recenti separazioni tra celebrità, Luisa Ranieri ha commentato la situazione con una certa pragmatica: “Credo sia naturale.” Secondo lei, le relazioni hanno dinamicità e devono essere alimentate da una comunanza di intenti e affetto. Quando questi elementi vengono meno, le strade si separano. La riflessione sull’inevitabilità delle rotture tra VIP rappresenta una visione realistica delle relazioni contemporanee.

La questione del tradimento

L’attrice ha affrontato anche l’argomento del tradimento, sottolineando che un atto infedele non riguarda necessariamente la correttezza di una persona. “Mio marito è una persona corretta, ma il tradimento non ha niente a che vedere con la correttezza, ha a che fare con le conferme di cui hai bisogno,” ha osservato, fornendo spunti significativi su come la ricerca di approvazione possa influenzare una relazione.

Ranieri ha affermato di non aver mai tradito Zingaretti, ma ha lasciato intendere che, se ciò dovesse accadere, sarebbe onesta riguardo alla situazione. “Ma, se capitasse, glielo direi pur sapendo di distruggere la fiducia reciproca,” ha chiuso il capitolo su un tema che spesso suscita domande e dibattiti.

L’intervista ha offerto uno sguardo intimo su una delle coppie più amate del panorama culturale italiano, rivelando come la loro relazione si basi su autenticità, rispetto e dialogo aperto.