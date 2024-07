“M. il figlio del secolo”: la trasposizione in serie TV dell’epico romanzo di Antonio Scurati

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Nell’universo televisivo prende forma un’accattivante trasposizione del romanzo “M. Il Figlio del Secolo” di Antonio Scurati, che rivela la nascita del fascismo e l’ascesa di Benito Mussolini al potere. La serie, diretta da Joe Wright e prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, si prospetta come un’opera di impatto. Dai dettagli di produzione ai protagonisti, “M. Il Figlio del Secolo” si profila come una tappa cruciale nella narrazione storica.

La serie televisiva: un’anteprima di prestigio alla Mostra del Cinema di Venezia

La serie, ispirata alla trama del romanzo vincitore del Premio Strega, debutta con un cast di talento. Luca Marinelli si calerà nei panni di Benito Mussolini, affiancato da un ensemble di attori pronti a donare vita a un’epoca tumultuosa. Le riprese si sono concluse in vista dell’anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, nell’attesa del debutto ufficiale su Sky nel 2025 con l’uscita di tutti gli 8 episodi.

La trama di “M. Il Figlio del Secolo”: un viaggio nella storia e nella vita privata di Mussolini

“M. Il Figlio del Secolo” traccia un viaggio che va dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al discorso di Mussolini successivo all’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti nel 1925. La serie non si limita al versante politico, ma scandaglia anche la vita personale del dittatore, con particolare attenzione alle relazioni con Rachele, sua moglie, e con l’amante Margherita Sarfatti. Un ritratto avvincente di un’Italia sull’orlo della dittatura e di un uomo in costante evoluzione.

Il cast stellare di “M. Il Figlio del Secolo”

Stefano Bises e Davide Serino si occupano della sceneggiatura, garantendo una ricostruzione storica precisa e dettagliata di ogni evento e personaggio. Accanto a Luca Marinelli nei panni di Mussolini, spiccano i nomi di Francesco Russo , Barbara Chichiarelli , Benedetta Cimatti , e molti altri volti noti che daranno vita a una narrazione avvincente e coinvolgente.

Con uno sguardo attento alla storia e alla vita privata del Duce, “M. Il Figlio del Secolo” si prospetta come una produzione televisiva destinata a lasciare un’impronta significativa nel panorama dell’intrattenimento contemporaneo. Il ritratto di un’epoca cruciale per l’Italia, raccontata con maestria e profondità, si prepara a conquistare il pubblico con il suo mix di dramma, storia e personaggi indimenticabili.