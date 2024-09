Maltempo a San Vincenzo: 200 millimetri di pioggia in sei ore e attività scolastiche sospese

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La giornata del 24 settembre è segnata da una forte perturbazione che ha colpito la zona di San Vincenzo, in provincia di Livorno. Le autorità locali sono intervenute per fronteggiare le conseguenze di intense precipitazioni che hanno portato all’apertura del Centro Operativo Comunale e alla sospensione delle attività didattiche in diverse scuole. La situazione rimane delicata anche nei comuni limitrofi, dove i sindaci hanno emesso avvertimenti alla popolazione per evitare spostamenti pericolosi.

Le condizioni meteorologiche a San Vincenzo

Intense precipitazioni e attivazione dei servizi di emergenza

Nella giornata di oggi, i pluviometri di San Vincenzo hanno registrato un accumulo di ben 200 millimetri di pioggia in sole sei ore. A partire dalle 16 di oggi, le condizioni meteorologiche avverse hanno indotto il sindaco Paolo Riccucci ad attivare il Centro Operativo Comunale alle 18.30. A scopo precauzionale, sono state sospese le attività didattiche nelle scuole medie, elementari, dell’infanzia e nei centri diurni per il giorno successivo. Questo intervento si rende necessario alla luce della complicata situazione meteo che ha aggravato i rischi per la sicurezza dei cittadini, specialmente dei bambini.

L’allerta meteo si è estesa rapidamente, mettendo in evidenza la crescita esponenziale delle precipitazioni che rendono difficile non solo la vita quotidiana, ma anche la gestione delle emergenze da parte delle autorità locali. Le forze di polizia e i volontari sono attualmente al lavoro per monitorare la situazione e affrontare gli eventuali imprevisti legati ai fenomeni atmosferici intensi, come allagamenti e frane.

La situazione a Donoratico e il comunicato del sindaco

Appello della sindaco di Castagneto Carducci: “Rimanere a casa”

Intorno alle 19, la sindaco di Castagneto Carducci, Sandra Scarpellini, ha emesso un appello alla popolazione, raccomandando vivamente di rimanere in casa. La circolazione nella zona di Donoratico è completamente in tilt, e l’amministrazione locale sta affrontando difficoltà significative nel garantire la sicurezza dei residenti. Scarpellini ha sottolineato che, da oltre due ore, operai, volontari e polizia municipale sono attivamente coinvolti in operazioni di soccorso. Tuttavia, la presenza di frane e di fossi stracolmi rendono rischioso ogni spostamento.

La sindaco ha ribadito che la situazione è particolarmente critica e le operazioni di emergenza richiedono la massima cautela da parte della cittadinanza. Le forze di protezione e soccorso sono mobilitate nel tentativo di gestire le criticità causate dal maltempo, mentre la popolazione è invitata a seguire le indicazioni e ad evitare spostamenti non necessari.

L’analisi del governatore Gianni sulle condizioni meteorologiche

Aggiornamenti e rilevamenti e il codice giallo per la Toscana

Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha commentato la situazione meteo attraverso i social, segnalando che la perturbazione ha colpito in modo significativo la zona tra Cecina e San Vincenzo. Sottolinea che nelle ultime sei ore sono stati registrati 200 mm di pioggia, con punte di 22 mm in soli 15 minuti. Le autorità hanno attivato interventi per affrontare gli allagamenti localizzati che sono già emersi in diversi punti critici del territorio.

Inoltre, Giani segnala che nel corso delle prossime ore ci si aspetta un’estensione della perturbazione verso le zone interne, mentre temporali attualmente in corso continuano a interessare la costa centrale della regione, causando preoccupazione anche in aree più lontane da San Vincenzo, come tra Siena e Arezzo. Il governatore ha avvertito che, fino alla mezzanotte di oggi, il codice giallo per maltempo è esteso a tutta la Toscana, a indicare il persistere di condizioni avverse che necessitano di vigilanza da parte della popolazione e delle autorità.

Le raccomandazioni dalla protezione civile

Vigilanza e attenzione alle comunicazioni ufficiali

La protezione civile regionale sta monitorando con attenzione l’evoluzione della situazione meteorologica, raccomandando alla cittadinanza di rimanere aggiornata attraverso i canali ufficiali e di seguire eventuali avvisi per la sicurezza. La sala operativa è attiva e pronta a rispondere a qualsiasi emergenza, mentre le autorità locali stanno già preparando piani di assistenza per eventuali sfollati o residenti in difficoltà.

L’intensificarsi delle piogge e la possibilità di fenomeni atmosferici estremi richiedono da parte di tutti attenzione e prudenza. È fondamentale seguire le indicazioni delle istituzioni affinché la comunità possa affrontare insieme queste difficoltà, minimizzando i rischi legati alla situazione straordinaria causata dal maltempo.

La situazione è monitorata costantemente mentre si attende un miglioramento che al momento sembra ancora lontano.