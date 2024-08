Manila Nazzaro desidera un figlio a 46 anni: la sua determinazione e il supporto della scienza

Ultimo aggiornamento il 17 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Manila Nazzaro, ex Miss Italia e recente sposa di Stefano Oradei, ha fatto sapere di essere pronta a lottare per diventare madre a 46 anni. Nell’intervista con il settimanale Di Più, Manila ha espresso il suo desiderio di allargare la famiglia, rivelando che sono in corso visite mediche per monitorare la sua salute riproduttiva. È un momento cruciale per Manila, che non esclude la possibilità di utilizzare tecniche di procreazione assistita.

La scelta di diventare madre a 46 anni

Un passo coraggioso e consapevole

Manila Nazzaro ha dichiarato con fermezza: “Ho deciso di lottare per avere un figlio a 46 anni”. Questa affermazione non è solo una semplice dichiarazione; rappresenta la volontà e la determinazione di una donna che, nonostante le sfide della maternità in età avanzata, si sente pronta ad affrontare il percorso verso la genitorialità. Riconosce le difficoltà, ma si dimostra fiduciosa e preparata, avendo già iniziato un percorso di controlli medici per garantire che non ci siano ostacoli alla sua voglia di diventare madre.

In un contesto in cui la maternità tardiva sta diventando sempre più comune, la testimonianza di Manila tocca un tema delicato e attuale, spesso fonte di discussione e opinioni contrastanti. Ha chiaramente affermato che sono disponibili delle alternative, sottolineando la sua disponibilità a ricorrere alle cure della scienza. “Siamo pronti ad affidarci anche alla scienza,” ha infatti spiegato, evidenziando come oggigiorno siano sempre più accessibili le tecnologie per la fertilità.

L’importanza della salute riproduttiva

Manila ha anche menzionato di avere una buona riserva ovarica, un aspetto fondamentale per chi desidera gravidanze in età avanzata. La salute riproduttiva è un tema centrale non solo per le donne over 40, ma anche per tutti coloro che sognano di diventare genitori. La sua esperienza può fungere da esempio di come la preparazione e il monitoraggio della propria salute possano fare la differenza in questo delicato viaggio.

L’amore e il matrimonio con Stefano Oradei

Un colpo di fulmine confermato

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono uniti in matrimonio lo scorso 13 maggio in una cerimonia emozionante, circondati da amici e familiari. La storia d’amore tra i due è stata caratterizzata da intensa passione e una rapida evoluzione che ha colpito entrambi. L’ex Miss Italia ha descritto il loro amore come un’esperienza “surreale”. Dopo aver conosciuto Stefano, ha presto compreso che lui rappresentava tutto ciò che aveva sempre cercato.

Questo legame così profondo ha portato Manila a sognare una vita da madre al fianco di un compagno che le procura felicità e stabilità. I due hanno festeggiato il loro giorno speciale con cura e dedizione, sottolineando il loro impegno reciproco con una celebrazione indimenticabile.

La proposta di matrimonio come simbolo di impegno

Un anno prima delle nozze, Stefano ha fatto la sua proposta di matrimonio. Secondo le parole di Manila, è stato un gesto pianificato e desiderato da tempo. Un incontro romantico e una lettera d’amore hanno segnato l’inizio di un viaggio insieme, una sorpresa costante per Manila, come lei stessa ha raccontato. Con Stefano, Manila sente di aver finalmente trovato la persona adatta su cui costruire una famiglia.

Un sogno di maternità realizzabile

La decisione di Manila di intraprendere questo percorso di maternità potrebbe rappresentare non solo una realizzazione personale, ma anche un messaggio di speranza per molte donne che si trovano nella stessa situazione. La storia di Manila Nazzaro si pone così come un esempio di come sia possibile affrontare con coraggio le sfide che la vita presenta, senza rinunciare ai propri sogni. Dalla celebrazione del matrimonio al desiderio di un figlio, il percorso di Manila e Stefano si annuncia come un’avventura ricca di emozioni e esperienze straordinarie.