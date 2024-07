Manuel Maura: La Verità sulla Separazione da Francesca Sorrentino

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Francesca Monti

La Smentita di Manuel Maura

Attraverso un video condiviso sulle sue Instagram stories, Manuel Maura ha voluto porre fine alle voci infondate che lo dipingevano come un traditore. Ha dichiarato di essersi separato da Francesca da un po’ di tempo e di non aver tradito nessuno. Manuel ha espresso la sua frustrazione per essere etichettato ripetutamente come un traditore, sottolineando che ci sono stati altri problemi alla base della rottura della coppia, ma il tradimento non è stato uno di essi. Questa è la sua versione dei fatti, rivolta a coloro che lo accusano ingiustamente.

Francesca Sorrentino: L’amarezza della Separazione

Dopo aver visto delle foto di Manuel in compagnia di un’altra ragazza sui social, Francesca Sorrentino si è espressa profondamente addolorata. Ha sottolineato la sofferenza di rendersi conto che la persona alla base della separazione era già mentalmente legata a qualcun altro. Francesca ha espresso il suo sgomento nel vedere Manuel con un’altra ragazza, definendo la situazione come scioccante. Non desidera a nessuno di trovarsi nella stessa situazione, in cui l’uomo con cui si è separata si mostra felice e complice con un’altra donna. Le sue parole sono un mix di delusione, sorpresa e amarezza di fronte alla fine della relazione.

Il Rinnovo delle Accuse e la Difesa di Manuel

Nonostante le chiare smentite di Manuel Maura, le voci accuse di tradimento continuano a circolare. La sua difesa è ferma: non ha tradito Francesca Sorrentino, bensì la coppia ha affrontato altri problemi che hanno portato alla fine della relazione. Manuel appare determinato nel respingere le insinuazioni, ribadendo che non si tratta di un tradimento. La sua posizione è ferma e diretta, invitando a concentrarsi sui reali motivi della separazione anziché alimentare pettegolezzi infondati.

