Mara Venier svela la verità sul caso Ghali senza censure

Mara Venier rompe il silenzio: “Non ho censurato nessuno a Sanremo”

Dopo la controversia scatenata dal video pubblicato sui social in risposta a quanto accaduto a Domenica In, Mara Venier ha deciso di rompere il silenzio e concedere un’intervista esclusiva al Corriere della Sera. La conduttrice ha rivelato di essere profondamente colpita dal caso che la vede protagonista e ha sottolineato di non aver censurato alcun artista sul palco dell’Ariston durante lo speciale dedicato al Festival di Sanremo. Inoltre, ha pubblicamente invitato Dargen D’Amico nella sua trasmissione.

Nessuna censura, solo una questione di tempistiche

Nelle dichiarazioni rilasciate al quotidiano, Mara Venier ha sottolineato di essere una donna libera e di non aver mai censurato nessuno. Riguardo all’episodio che ha coinvolto Dargen D’Amico, la conduttrice ha spiegato che la sua uscita di scena è stata semplicemente una questione di tempistiche di scaletta. “Eravamo in ritardo, molti artisti dovevano ancora cantare e quattro di loro non sono riusciti a farlo, infatti torneranno da me domenica. Si figuri se ho paura ad affrontare il tema dei migranti. L’ho fatto molte volte. Ora ho invitato Dargen D’Amico in trasmissione domenica prossima, spero che venga”, ha dichiarato la Venier.

Gli artisti hanno il diritto di esprimere la propria opinione

La conduttrice ha ribadito che gli artisti hanno tutto il diritto di esprimere la propria opinione in Rai, come ha fatto Ghali durante la sua ospitata di domenica scorsa. “Domenica da me Ghali ha potuto parlare in piena libertà, ha risposto alle critiche dell’ambasciatore di Israele, ha concluso il suo ragionamento senza che nessuno lo interrompesse”, ha affermato Mara Venier. La lettura del comunicato dell’Amministratore Delegato Rai Roberto Sergio, avvenuta solo al termine della scorsa puntata di Domenica In, è stata accompagnata dal commento della conduttrice: “Siamo tutti d’accordo”. Queste parole hanno suscitato malcontento tra i telespettatori e il pubblico in sala, che hanno risposto con dei fischi.

Mara Venier ha commentato l’accaduto affermando: “Forse qualcuno non è d’accordo con la condanna del massacro del 7 ottobre? Certo, è doveroso ricordare anche le vittime innocenti di Gaza.” La conduttrice ha poi espresso il suo pensiero sul conflitto tra Israele e Palestina, dichiarando: “Io piango per le mamme di Gaza che hanno perso i loro figli bambini, come piango per le donne ebree stuprate e prese in ostaggio. Piango per tutte le vittime civili. […] Mi riconosco nelle parole di Papa Francesco, nei suoi appelli di pace.”

Il comunicato dell’Amministratore Delegato Rai

Il comunicato letto da Mara Venier la scorsa domenica ha scatenato una bufera nei confronti della Rai e della conduttrice. Nelle parole dell’Amministratore Delegato Roberto Sergio, veniva dichiarata la vicinanza al popolo di Israele a seguito degli attacchi del 7 ottobre scorso, ma non si faceva lo stesso per le vittime palestinesi. Questo ha portato ad accuse di schieramento e di censura nei confronti di artisti come Ghali e Dargen D’Amico, che hanno più volte fatto appelli per il cessate il fuoco e lo stop al genocidio durante la settimana del Festival di Sanremo e sul palco di Domenica In. Mara Venier ha sottolineato che Domenica In e la Rai sono luoghi in cui ognuno può esprimere la propria opinione, ma l’opinione pubblica continua a notare troppe pressioni politiche nell’azienda radiotelevisiva, teoricamente estranee ai valori del Servizio Pubblico.

