Marcello Mastroianni e la Dolce Vita: il centenario celebrato all’Oasi di Greccio

Nelle giornate del 14 e 15 dicembre 2024, la suggestiva Oasi di Greccio, immersa nella storica Valle Santa di San Francesco, ha fatto da cornice all’evento “La Dolce Vita di Marcello”, organizzato dall’associazione culturale Non Solo Roma e dalla Presidente Michela Draghetti, in collaborazione con l’Archivio Storico del Cinema Italiano, guidato da Graziano Marraffa. Una celebrazione dedicata al centenario della nascita di Marcello Mastroianni, icona del cinema italiano.

Un omaggio al Maestro

La prima giornata si è aperta con l’intervento della Presidente Michela Draghetti, che ha ringraziato il sostegno di enti come la Regione Lazio, Lazio Terra di Cinema e la Dott.ssa Laura Pastore di LAZIOCREA. Tra i protagonisti, Sara Pastore, soprano lirico e figlia di Aiche Nana e Sergio Pastore, ha incantato il pubblico con il suo racconto di un’epoca intrisa di fascino e trasgressione, arricchendo il dibattito con il suo talento musicale.

Di grande rilievo anche l’intervento di Fabio Capocci di Edizioni Pontesisto, che ha sottolineato il valore di iniziative volte a preservare il patrimonio culturale, e del giornalista Angelo Perfetti, che ha condotto una riflessione sulle radici storiche e artistiche del cinema italiano.

La giornata si è conclusa con la proiezione della mostra audiovisiva “Mastroianni Sfumature Fotografiche”, curata da Maurizio Riccardi e Giovanni Currado, accompagnata dalla voce narrante di Francesco Capocci, un viaggio per immagini che ha riportato in vita il carisma di Mastroianni.

Cinema verticale: una nuova prospettiva narrativa

La seconda giornata, dedicata all’innovazione, ha visto protagonista il tema del Cinema Verticale. Graziano Marraffa, Presidente dell’Archivio Storico del Cinema Italiano, ha introdotto una riflessione su come il formato verticale, ormai parte integrante del linguaggio delle piattaforme social come Instagram e TikTok, stia trasformando la narrazione cinematografica.

Il pubblico ha potuto approfondire l’evoluzione di questo linguaggio visivo attraverso il film “Verticality”, diretto da Peter Greenaway, primo progetto italiano interamente girato in formato verticale. Un’innovazione che sfida le convenzioni tradizionali, offrendo nuove modalità di immersione e connessione tra lo spettatore e la narrazione.

Cultura e futuro: un messaggio di pace

A chiudere l’evento è stata la Presidente Michela Draghetti, che ha rivolto un messaggio di pace e speranza per il 2025. Il momento conclusivo è stato arricchito dalla proiezione del cortometraggio “The War”, un videoclip poetico e musicale interpretato da Sara Pastore, a testimonianza di come l’arte possa essere uno strumento per veicolare valori universali.

Un tributo senza tempo alla Dolce Vita

“La Dolce Vita di Marcello” ha saputo unire passato e presente, celebrando la figura di Marcello Mastroianni come simbolo dell’epoca d’oro del cinema italiano. L’evento, organizzato con cura e passione, ha trasformato l’Oasi di Greccio in un luogo di riflessione e celebrazione culturale, confermando l’importanza di preservare la memoria storica del nostro patrimonio artistico.

Un successo che ha sottolineato il potere del cinema come strumento di connessione tra generazioni, regalando ai partecipanti un’esperienza unica e indimenticabile.