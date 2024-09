Marco Bucci: la campagna elettorale per la Regione Liguria tra ironie e possibilità

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Le recenti indiscrezioni di stampa hanno riacceso i riflettori sulla figura del sindaco di Genova, Marco Bucci, e sul suo possibile coinvolgimento nella prossima corsa elettorale per la presidenza della Regione Liguria. Uscito dal consiglio comunale, Bucci ha risposto in modo sintetico e diretto, dichiarando: “Io la campagna elettorale la faccio in ogni caso.” Questa affermazione, carica di significato, non ha tardato a suscitare domanda e dibattito sull’effettivo ruolo che il primo cittadino potrà giocare nel prossimo futuro politico ligure.

Le voci dal centrodestra

La pressione dalla capitale

Negli ultimi giorni, altrettanto interessanti sono state le notizie riguardanti contatti tra Bucci e alcuni leader nazionali del centrodestra. A Roma, infatti, il sindaco genovese ha ricevuto almeno due telefonate di sondaggio circa la sua eventuale disponibilità a candidarsi per la presidenza della Regione. Questo tipo di interessamento non è un fatto isolato, ma rappresenta una strategia più ampia del centrodestra, che sta cercando di chiudere un accordo sul candidato da opporre ai suoi avversari politici.

La risposta sarcastica di Bucci, “Da Roma mi hanno chiamato in tanti,” suggerisce non solo il suo non trascurabile peso politico, ma anche la sua attitudine a gestire il momento con una certa dose di ironia. Tuttavia, l’interrogativo fondamentale rimane: Bucci sarà disposto ad entrare in corsa? Le dichiarazioni di chi gli è vicino confermano che all’interno del partito ci si sta attrezzando per considerare diverse opzioni, tra cui quella di Bucci, anche se le probabilità di una sua candidatura appaiono in un certo modo ridotte.

Le ragioni della prudenza

Salute e mandato da completare

Marco Bucci ha chiarito in più occasioni che la sua priorità attuale è il mandato da sindaco di Genova, che scade nel 2027. Motivi di salute sono stati in passato un tema sensibile in merito alla possibilità che Bucci dirotti le proprie energie verso un’altra carica pubblica di rilevanza regionale. La condizione fisica e il desiderio di completare gli impegni presi con i genovesi sembrano essere due dei fattori che incidono sulla sua riflessione politica.

La scelta di focalizzarsi sull’amministrazione della città fino alla naturale scadenza del suo mandato è un aspetto chiave nella sua attuale posizione. La gestione della crisi economica post-pandemia e il rilancio di Genova sono fattori che Bucci sente di avere in cima alla propria agenda, con un’attenzione particolare rivolta ai progetti infrastrutturali e sociali di lungo termine. Questo approccio riflette una visione più ampia, volta a stabilizzare prima la sua città, per poi eventualmente guardare ad altre opportunità politiche.

Lo scenario politico ligure

Le sfide per il centrodestra

Il centrodestra ligure si trova attualmente ad affrontare una fase di transizione e assestamento. Con la necessità di trovare un candidato forte per il governatorato della Regione Liguria, il partito è in cerca di figure che possano garantire non solo esperienza, ma anche un forte legame con il territorio. In questo contesto, il nome di Marco Bucci rappresenterebbe una scelta strategica, capace di attrarre consenso sia tra gli elettori moderati che tra gli indecisi.

Tuttavia, la questione non è semplice e richiede una valutazione attenta delle reali volontà di Bucci. La configurazione della competizione elettorale potrebbe mutare a seconda di diversi fattori, tra cui il clima politico nazionale e le reazioni delle forze di opposizione. Sarà cruciale per gli attori del centrodestra capire se, al di là delle discussioni e dei contatti diretti, Bucci sarà disposto a scendere in campo per affrontare le sfide del governatorato ligure.

Con il passare del tempo, queste dinamiche contano più di ogni altra considerazione, delineando non solo il futuro politico di Marco Bucci, ma anche il destino del centrodestra ligure nella corsa verso le prossime elezioni regionali.