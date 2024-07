Margot Robbie annuncia la sua gravidanza: la star di Barbie aspetta il primo figlio da Tom Ackerley

Ultimo aggiornamento il 7 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Margot Robbie, celebre attrice protagonista del film Barbie, ha dato la notizia della sua gravidanza. Secondo quanto riportato da People, la star e il marito Tom Ackerley sarebbero in attesa del loro primo figlio. Le voci sullo stato interessante dell’attrice sono circolate sui social dopo che alcune foto della coppia sono apparse durante una romantica vacanza sul Lago di Como. Margot e Tom si sono conosciuti nel 2014 sul set del film Suite Francaise e due anni dopo hanno pronunciato i voti nuziali.

La dolce attesa di Margot Robbie: le immagini che svelano il pancione sul Lago di Como

Secondo le informazioni trapelate da una fonte autorevole come People, sembra che Margot Robbie sia in dolce attesa per la prima volta e che si prepari a vivere la gioia della genitorialità insieme al marito Tom Ackerley, con cui è sposata dal 2016. A dare credito a queste voci sono alcune foto della coppia che stanno circolando sui social, le quali ritraggono i due durante una giornata di relax sulle sponde del Lago di Como, in Italia. Nelle immagini, la star di Barbie indossa un’elegante gonna nera abbinata a un crop top bianco, da cui spicca un pancione molto evidente. Le dimensioni del pancione non sono passate inosservate, suscitando immediatamente sospetti di una gravidanza confermata poi da fonti vicine alla coppia. Al momento, Margot e Tom hanno scelto di mantenere riservatezza riguardo a questa lieta attesa, evitando di commentare le voci che circolano.

La romantica storia d’amore tra Margot e Tom

Margot Robbie e Tom Ackerley si sono conosciuti sul set del film Suite Francaise nel lontano 2014, dove lui ricopriva il ruolo di assistente alla regia e lei interpretava uno dei personaggi principali. Per l’attrice, è stato amore a prima vista, come ha raccontato in un’intervista a Vogue: “Mi sono sempre sentita attratta da lui, anche se pensavo di non avere speranze. Mi sono detta: ‘Non posso ignorare i miei sentimenti, devo dirgli quanto mi piace'”. E così è iniziata la loro storia d’amore.

La coppia ha sempre preferito mantenere un profilo discreto riguardo alla loro relazione, tanto che nemmeno sui social avevano annunciato il loro fidanzamento ufficiale. Nel dicembre del 2016, hanno celebrato il loro amore con una cerimonia intima a Byron Bay, in Australia, dove si sono scambiati le promesse nuziali diventando marito e moglie. E ora, dopo otto anni di relazione, sembrano pronti ad accogliere il loro primogenito per allargare la loro famiglia.

