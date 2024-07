Margot Robbie e Tom Ackerley: La Dolce Attesa della loro Prima Famiglia

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Margot Robbie e Tom Ackerley, da anni convinti del desiderio di diventare genitori, vedono finalmente realizzarsi il loro sogno. La notizia della gravidanza della celebre attrice, emersa durante una romantica vacanza sul Lago di Como, conferma la gioia e l’emozione che li pervadono in attesa del loro primo figlio.

L’attrice australiana, nota per la sua professionalità e dedizione sul set, ha saputo mantenere riservata la lieta novità mentre lavorava al suo ultimo progetto cinematografico. Al di là delle telecamere, la storia d’amore travolgente con Tom Ackerley, iniziata sul set di Suite Francaise, si è consolidata nel tempo. La loro unione è culminata con un matrimonio intimo nel 2016 e ora si preparano a intraprendere il meraviglioso viaggio della genitorialità.

Margot Robbie e Tom Ackerley incantano con la loro storia d’amore che ha trovato linfa sul set di un film. L’incontro nel 2014 ha scatenato passioni e sentimenti profondi, coronati da un matrimonio romantico nel dicembre 2016. Ora, ad otto anni di distanza dall’inizio della loro avventura, la coppia si prepara al passo successivo: accogliere il loro primogenito, frutto di un amore autentico e duraturo.

– Tom Ackerley: Produttore cinematografico britannico e marito di Margot Robbie. Ackerley ha lavorato in diversi progetti cinematografici di successo ed è noto per il suo lavoro dietro le quinte nell’industria cinematografica.

– Lago di Como: Lago situato nel nord Italia, celebre per la sua bellezza naturale e per essere una meta turistica ambita da celebrità e personaggi famosi di tutto il mondo. Le sue pittoresche rive e l’atmosfera romantica lo rendono una destinazione ideale per vacanze rilassanti e lussuose.

– Suite Francaise: Film drammatico del 2014 diretto da Saul Dibb, basato sull’omonimo romanzo incompiuto di Irène Némirovsky. Il film ha visto Margot Robbie e Tom Ackerley lavorare insieme, dando inizio alla loro storia d’amore che li ha condotti al matrimonio e alla gravidanza.

La notizia della gravidanza di Margot Robbie e Tom Ackerley ha suscitato interesse e felicità tra i fan, che seguono con affetto la loro storia d’amore che si evolve sia sul set che nella vita privata. La coppia, unita da una profonda connessione e da una solida relazione, si prepara ora ad affrontare la nuova avventura della genitorialità con entusiasmo e amore autentico.